Рынок труда в Украине после войны: востребованные профессии и будут ли привлекать мигрантов

Строители. Фото: Новини.LIVE

Украинский рынок труда готовится к масштабной трансформации. После завершения боевых действий процесс восстановления страны предъявит новые требования к рабочей силе, изменит традиционные гендерные роли на производстве и заставит государство пересмотреть подходы к привлечению мигрантов.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какая профессия станет наиболее востребованной в послевоенный период и понадобятся ли мигранты для восстановления страны.

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Строительный бум и изменение гендерных представлений о рынке труда

Наибольший спрос после войны ожидается в строительной отрасли. Из-за активной мобилизации и дефицита мужчин работодатели уже активно привлекают и переобучают женщин. В частности, старшего возраста.

В настоящее время продолжается подготовка специалисток по необычным для женщин направлениям:

каменщицы;

штукатуры;

водители строительных кранов и тяжелой техники.

Традиционные когда-то «мужские» должности для женщин предлагают более высокий уровень оплаты труда. Закрепившись на этих рабочих местах во время войны, женщины вряд ли откажутся от них в будущем. Это может существенно изменить гендерные представления отечественного рынка труда. По словам экспертов, особенности украинских гендерных отношений всегда отличались от европейских моделей и требуют индивидуального осмысления.

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Нужно ли Украине привлекать мигрантов для восстановления

Послевоенное восстановление Украины по аналогии с планом Маршалла и привлечение крупных иностранных инвестиций приведут к качественному изменению структуры экономики. Украина будет привлекать мировые инвестиции.

Восстановление будет происходить не по старым стандартам, а на основе новейших технологий современности:

Широкое внедрение искусственного интеллекта. Масштабная роботизация производственных процессов. Рост общей производительности труда.

Несмотря на динамичный технологический прогресс, собственной рабочей силы Украине всё же не хватит. Однако привлечение мигрантов должно быть строго контролируемым и взвешенным. Ведь открытые границы для неограниченного притока мигрантов могут создать дополнительные риски. Поэтому государство должно разработать четкие критерии отбора и условия пребывания иностранных специалистов в соответствии с конкретными профессиональными потребностями.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, на каких должностях можно получать заработную плату до 80 000 гривен. В Украине продолжает расти спрос на удаленную форму работы, а вместе с ним — и зарплаты по таким вакансиям. Средняя оплата труда удаленных специалистов уже составляет 37,5 тысячи гривен, что на 15% больше, чем год назад.

Также Новини.LIVE сообщали, кому могут выплатить 6 зарплат при увольнении. Главным условием для получения выплат является факт наличия трудовых отношений и увольнение именно в связи с прекращением полномочий. Законодательство не устанавливает минимального срока, который должностное лицо должно отработать на должности для получения выходного пособия.