Рынок труда в Украине после войны: востребованные профессии и будут ли привлекать мигрантов

Строительство и мигранты: как изменится рынок труда после войны
Украинский рынок труда готовится к масштабной трансформации. После завершения боевых действий процесс восстановления страны предъявит новые требования к рабочей силе, изменит традиционные гендерные роли на производстве и заставит государство пересмотреть подходы к привлечению мигрантов.
Сайт Новини.LIVE выяснял, какая профессия станет наиболее востребованной в послевоенный период и понадобятся ли мигранты для восстановления страны.
Строительный бум и изменение гендерных представлений о рынке труда
Наибольший спрос после войны ожидается в строительной отрасли. Из-за активной мобилизации и дефицита мужчин работодатели уже активно привлекают и переобучают женщин. В частности, старшего возраста.
В настоящее время продолжается подготовка специалисток по необычным для женщин направлениям:
- каменщицы;
- штукатуры;
- водители строительных кранов и тяжелой техники.
Традиционные когда-то «мужские» должности для женщин предлагают более высокий уровень оплаты труда. Закрепившись на этих рабочих местах во время войны, женщины вряд ли откажутся от них в будущем. Это может существенно изменить гендерные представления отечественного рынка труда. По словам экспертов, особенности украинских гендерных отношений всегда отличались от европейских моделей и требуют индивидуального осмысления.
Нужно ли Украине привлекать мигрантов для восстановления
Послевоенное восстановление Украины по аналогии с планом Маршалла и привлечение крупных иностранных инвестиций приведут к качественному изменению структуры экономики. Украина будет привлекать мировые инвестиции.
Восстановление будет происходить не по старым стандартам, а на основе новейших технологий современности:
- Широкое внедрение искусственного интеллекта.
- Масштабная роботизация производственных процессов.
- Рост общей производительности труда.
Несмотря на динамичный технологический прогресс, собственной рабочей силы Украине всё же не хватит. Однако привлечение мигрантов должно быть строго контролируемым и взвешенным. Ведь открытые границы для неограниченного притока мигрантов могут создать дополнительные риски. Поэтому государство должно разработать четкие критерии отбора и условия пребывания иностранных специалистов в соответствии с конкретными профессиональными потребностями.
Что еще стоит знать
Недавно Новини.LIVE рассказывали, на каких должностях можно получать заработную плату до 80 000 гривен. В Украине продолжает расти спрос на удаленную форму работы, а вместе с ним — и зарплаты по таким вакансиям. Средняя оплата труда удаленных специалистов уже составляет 37,5 тысячи гривен, что на 15% больше, чем год назад.
Также Новини.LIVE сообщали, кому могут выплатить 6 зарплат при увольнении. Главным условием для получения выплат является факт наличия трудовых отношений и увольнение именно в связи с прекращением полномочий. Законодательство не устанавливает минимального срока, который должностное лицо должно отработать на должности для получения выходного пособия.