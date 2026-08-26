Ринок праці в Україні після війни: популярні професії та чи залучатимуть мігрантів

Будівельники. Фото: Новини.LIVE

Український ринок праці готується до масштабної трансформації. Після завершення бойових дій процес відбудови країни продиктує нові вимоги до робочої сили, змінить традиційні гендерні ролі на виробництві та змусить державу переглянути підходи до залучення мігрантів.

Сайт Новини.LIVE дізнавався яка професія стане найбільш затребуваною у повоєнний період та чи знадобиться у відбудові країни мігранти.

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Будівельний бум та зміна гендерних уявлень щодо ринку праці

Найбільший попит після війни очікується в будівельній галузі. Через активну мобілізацію і дефіцит чоловіків, роботодавці вже активно залучають та перенавчають жінок. Зокрема старшого віку.

Наразі триває підготовка фахівчинь за незвичними для жінок напрямами:

муляри;

штукатури;

водійки будівельних кранів і важкої техніки.

Традиційні колись "чоловічі" посади для жінок пропонують вищий рівень оплати праці. Закріпившись на цих робочих місцях під час війни, жінки навряд чи віддадуть їх у майбутньому. Це суттєво може змінити гендерні уявлення вітчизняного ринку праці. За словами експертів, особливості українських гендерних відносин завжди відрізнялися від європейських моделей і вимагають індивідуального осмислення.

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Чи потрібно Україні залучати мігрантів для відбудови

Післявоєнне відновлення України за аналогом плану Маршалла та залучення великих іноземних інвестицій призведуть до якісної зміни структури економіки. Україна буде приваблювати світові інвестиції.

Відбудова відбуватиметься не за старими стандартами, а на основі новітніх технологій сьогодення:

Широке впровадження штучного інтелекту. Масштабна роботизація виробничих процесів. Зростання загальної продуктивності праці.

Попри динамічний технологічний прогрес, власної робочої сили Україні все ж не вистачить. Проте залучення мігрантів має бути жорстко контрольованим та виваженим. Адже відкриті кордони для необмеженого притоку мігрантів можуть створити додаткові ризики. Тому держава має розробити чіткі критерії відбору та умов перебування іноземних фахівців відповідно до конкретних професійних потреб.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, на яких посадах можна отримувати заробітну плату до 80 000 гривень. В Україні продовжує зростати попит на дистанційний формат роботи, а разом із ним — і зарплати за такими вакансіями. Середня оплата праці віддалених фахівців уже становить 37,5 тисячі гривень, що на 15% більше, ніж рік тому.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому можуть виплатити 6 зарплат при звільненні. Головною умовою для отримання виплат є факт існування трудових відносин та звільнення саме через припинення повноважень. Законодавство не встановлює мінімального строку, який посадова особа повинна відпрацювати на посаді для отримання вихідної допомоги.