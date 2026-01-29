Украинцы в Германии — что будет с выплатами и к чему готовиться в феврале 2026

Строгие правила для украинцев в Германии — что ждет в феврале
Многие украинцы живут в Германии по состоянию на начало 2026 года. Нашим гражданам не помешает узнать, запланированы ли какие-то изменения/нововведения на февраль. Ведь большинство иностранцев прочно интегрировались в местный социум.
Минимальная зарплата и детские выплаты
Согласно данным Федерального правительства Германии, по состоянию на 1 января установлена минимальная зарплата в размере 13,90 евро в час. Полный рабочий месяц принесет сотруднику ориентировочно 2 482 евро брутто (до вычета налогов и сборов). В феврале не планируется пересмотр суммы, так что социальные стандарты останутся на текущем уровне.
Что касается выплат Kindergeld — государственной помощи на детей — то по состоянию на второй месяц 2026 года предполагается начисление стандартного размера 259 евро. С 1 января финансовая поддержка для родителей выросла на 4 евро. Украинские беженцы тоже могут рассчитывать на выплаты, согласно статье 24 Закона о пребывании.
Нарушение правил натурализации
Иностранцы стали чаще фальсифицировать сертификаты о знании языка и другие документы, необходимые при натурализации. Как следствие — Бундестаг принял комплексный пакет законов, направленный на усиление контроля и наказаний в случае мошеннических действий.
По данным специализированного портала Migrando, если в феврале человека поймают на представлении ложной информации или поддельных документов, придется смириться с последствиями, а именно:
- отменой права на получение гражданства Германии;
- лишением права на натурализацию продолжительностью 10 лет.
Если же обман обнаружат впоследствии, то уже выданный немецкий паспорт аннулируют. Благодаря таким строгим правилам планируют минимизировать случаи мошенничества и злоупотреблений во время проверки языковых знаний/интеграции.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в Германии надо обязательно регистрировать место жительства тем, кто планирует жить в стране более 3 месяцев. Без прописки невозможно открыть счет, официально работать, получить налоговый номер и т.д.
Также мы писали, где в ЕС надо жить меньше всего времени, чтобы получить гражданство. Минимальный срок оседлости в Германии для иностранцев составляет пять лет, но его могут сократить для отдельных категорий лиц.
