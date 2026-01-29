Видео
Строгие правила для украинцев в Германии — что ждет в феврале

Строгие правила для украинцев в Германии — что ждет в феврале

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 16:10
Украинцы в Германии — что будет с выплатами и к чему готовиться в феврале 2026
Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Многие украинцы живут в Германии по состоянию на начало 2026 года. Нашим гражданам не помешает узнать, запланированы ли какие-то изменения/нововведения на февраль. Ведь большинство иностранцев прочно интегрировались в местный социум.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в Германии в феврале 2026 года.

Читайте также:

Минимальная зарплата и детские выплаты

Согласно данным Федерального правительства Германии, по состоянию на 1 января установлена минимальная зарплата в размере 13,90 евро в час. Полный рабочий месяц принесет сотруднику ориентировочно 2 482 евро брутто (до вычета налогов и сборов). В феврале не планируется пересмотр суммы, так что социальные стандарты останутся на текущем уровне.

Что касается выплат Kindergeld — государственной помощи на детей — то по состоянию на второй месяц 2026 года предполагается начисление стандартного размера 259 евро. С 1 января финансовая поддержка для родителей выросла на 4 евро. Украинские беженцы тоже могут рассчитывать на выплаты, согласно статье 24 Закона о пребывании.

Нарушение правил натурализации

Иностранцы стали чаще фальсифицировать сертификаты о знании языка и другие документы, необходимые при натурализации. Как следствие — Бундестаг принял комплексный пакет законов, направленный на усиление контроля и наказаний в случае мошеннических действий.

По данным специализированного портала Migrando, если в феврале человека поймают на представлении ложной информации или поддельных документов, придется смириться с последствиями, а именно:

  • отменой права на получение гражданства Германии;
  • лишением права на натурализацию продолжительностью 10 лет.

Если же обман обнаружат впоследствии, то уже выданный немецкий паспорт аннулируют. Благодаря таким строгим правилам планируют минимизировать случаи мошенничества и злоупотреблений во время проверки языковых знаний/интеграции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Германии надо обязательно регистрировать место жительства тем, кто планирует жить в стране более 3 месяцев. Без прописки невозможно открыть счет, официально работать, получить налоговый номер и т.д.

Также мы писали, где в ЕС надо жить меньше всего времени, чтобы получить гражданство. Минимальный срок оседлости в Германии для иностранцев составляет пять лет, но его могут сократить для отдельных категорий лиц.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
