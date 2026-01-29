Українці в Німеччині — що буде з виплатами і до чого готуватися в лютому 2026

Українські біженці. Фото: УНІАН

Чимало українців мешкають у Німеччині станом на початок 2026 року. Нашим громадянам не завадить дізнатися, чи заплановані якісь зміни/нововведення на лютий. Адже більшість іноземців міцно інтегрувалися в місцевий соціум.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у Німеччині в лютому 2026 року.

Мінімальна зарплата і дитячі виплати

Згідно з даними Федерального уряду Німеччини, станом на 1 січня встановлена мінімальна зарплата розміром 13,90 євро за годину. Повний робочий місяць принесе працівникам орієнтовно 2 482 євро брутто (до вирахування податків і зборів). У лютому не планується перегляд суми, тож соціальні стандарти залишаться на поточному рівні.

Що стосується виплат Kindergeld — державної допомоги на дітей — то станом на другий місяць 2026 року передбачається нарахування стандартного розміру 259 євро. З 1 січня фінансова підтримка для батьків зросла на 4 євро. Українські біженці теж можуть розраховувати на виплати, згідно зі статтею 24 Закону про перебування.

Порушення правил натуралізації

Іноземці почали частіше фальсифікувати сертифікати про знання мови та інші документи, необхідні при натуралізації. Як наслідок — Бундестаг ухвалив комплексний пакет законів, спрямований на посилення контролю і покарань у випадку шахрайських дій.

За даними спеціалізованого порталу Migrando, якщо в лютому людину спіймають на поданні неправдивої інформації чи підроблених документів, доведеться змиритися з наслідками, а саме:

скасуванням права на набуття громадянства Німеччини;

позбавленням права на натуралізацію тривалістю 10 років.

Якщо ж обман виявлять згодом, то вже виданий німецький паспорт анулюють. Завдяки таким суворим правилам планують мінімізувати випадки шахрайства і зловживань під час перевірки мовних знань/інтеграції.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Німеччині треба обов’язково реєструвати місце проживання тим, хто планує жити в країні понад 3 місяці. Без прописки неможливо відкрити рахунок, офіційно працювати, отримати податковий номер тощо.

Також ми писали, де в ЄС треба жити найменше часу, щоб отримати громадянство. Мінімальний термін осілості в Німеччині для іноземців становить п’ять років, але його можуть скоротити для окремих категорій осіб.