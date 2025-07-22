В правительстве определились с основным концептом страхования военных рисков - детали

Разрушенное здание в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На базе парламентского Комитета провели рабочую группу по страхованию военных рисков. В обсуждении также принимали участие представители ассоциаций страховщиков, Нацбанка и Минэкономики.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил председатель парламентского Комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

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"Определили основной концепт системы страхования", — говорится в заметке.

Среди ключевых пунктов:

разработка представителями рынка конкретных продуктов страхования;

предусмотрение специальной бюджетной программы по частичной компенсации государством стоимости страхования;

создание Агентства страхования военных рисков как элемента системы;

компенсации в рамках страхования не только прямых, но и косвенных убытков.

Ранее Гетманцев сообщал, что законопроект №12372 о системе страхования военных рисков, подготовленный Минэкономики вместе с НБУ, не готов к рассмотрению в Верховной Раде даже в первом чтении, его необходимо доработать.

"Минэкономики с НБУ подготовили законопроект, который коллеги подали в ВР якобы на решение этой проблемы. Однако, мы получили разные, в том числе и негативные отзывы бизнеса на него", — написал он.

Глава парламентского комитета также добавил, что обсуждение проекта закона выявило ряд спорных моментов:

статус агентства — регулятора и одновременно коммерческого АО является неопределенным и противоречивым;

вызывает сомнение необходимость обязательного страхования залогов по банковским кредитам независимо от объекта и его географии;

не определено, сколько будет стоить государству создание Агентства и каковы источники его финансирования;

вызывает сомнения страхование политических рисков АО, принадлежащего государству, которого такие риски касаются;

бесспорно обязательное страхование объектов строительства, капитального ремонта и реконструкции должно быть из законопроекта исключено.

По словам Гетманцева, законопроект не готов к рассмотрению в Раде, поскольку заменяет обеспечение доступности страхования (главная цель) обязательным страхованием банковских залогов.

Что известно о законопроекте

О содержании законопроекта рассказал директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук во время онлайн-выступления на круглом столе в Брюсселе, организованном European Commission.

По его словам, система будет опираться на государственное агентство, которое будет разрабатывать унифицированные продукты и защищать локальных страховщиков от чрезмерных рисков. Со временем возможно участие иностранных перестраховщиков.

Сергей Савчук назвал преимущества предложенной модели:

обязательное страхование позволит диверсифицировать риски и удерживать приемлемые тарифы;

нагрузки на бизнес и население не будет из-за доступных тарифов и снижения рисков;

финансирование из бюджета не понадобится, учитывая участие международных партнеров.

Он также отметил, что обязательное страхование на первом этапе будет покрывать достаточно широкий круг недорогих объектов, что позволит достаточно быстро создать этот рынок и наполнить фонд агентства. В то же время другие объекты можно будет застраховать добровольно, поэтому речь идет о развитии полноценной системы защиты в масштабах страны.

Ранее мы писали, как председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал ситуацию с финансированием военного страхования для бизнеса.

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