В уряді визначилися з основних концептом страхування воєнних ризиків — деталі

Зруйнована будівля в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На базі парламентського Комітету провели робочу групу щодо страхування військових ризиків. В обговоренні також брали участь представники асоціацій страховиків, Нацбанку та Мінекономіки.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова парламентського Комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

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"Визначили основний концепт системи страхування", — йдеться у дописі.

Серед ключових пунктів:

розробка представниками ринку конкретних продуктів страхування;

передбачення спеціальної бюджетної програми щодо часткової компенсації державою вартості страхування;

створення Агенції страхування військових ризиків як елементу системи;

компенсації в межах страхування не тільки прямих, але й непрямих збитків.

Раніше Гетманцев повідомляв, що законопроєкт №12372 про систему страхування воєнних ризиків, підготовлений Мінекономіки разом з НБУ, не готовий до розгляду у Верховній Раді навіть у першому читанні, його необхідно доопрацювати.

"Мінекономіки з НБУ підготовили законопроєкт, що колеги подали до ВР начебто на вирішення цієї проблеми. Однак ми отримали різні, в тому числі й негативні відгуки бізнесу на нього", — написав він.

Голова парламентського комітету також додав, що обговорення проєкту закону виявило низку спірних моментів:

статус агенції — регулятора та одночасно комерційного АТ є невизначеним та суперечливим;

викликає сумнів необхідність обовʼязкового страхування застав за банківськими кредитами незалежно від об'єкта та його географії;

не є визначеним, скільки буде коштувати державі створення Агенції та якими є джерела її фінансування;

викликає сумніви страхування політичних ризиків АТ, що належить державі, якої такі ризики стосуються;

безперечно обовʼязкове страхування обʼєктів будівництва, капітального ремонту та реконструкції має бути з законопроєкту виключено.

За словами Гетманцева, законопроєкт не готовий до розгляду у Раді, оскільки замінює забезпечення доступності страхування (головна ціль) обовʼязковістю страхування банківських застав.

Що відомо про законопроєкт

Про зміст законопроєкту розповів директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук під час онлайн-виступу на круглому столі в Брюсселі, організованому European Commission.

За його словами, система спиратиметься на державну агенцію, що розроблятиме уніфіковані продукти та захищатиме локальних страховиків від надмірних ризиків. З часом можлива участь іноземних перестраховиків.

Сергій Савчук назвав переваги запропонованої моделі:

обов’язкове страхування дасть змогу диверсифікувати ризики та утримувати прийнятні тарифи;

навантаження на бізнес і населення не буде через доступні тарифи та зниження ризиків;

фінансування з бюджету не знадобиться з огляду на участь міжнародних партнерів.

Він також зауважив, що обов’язкове страхування на першому етапі покриватиме досить широке коло недорогих об’єктів, що дасть змогу досить швидко створити цей ринок та наповнити фонд агенції. Водночас інші об’єкти можна буде застрахувати добровільно, тож йдеться про розбудову повноцінної системи захисту в масштабах країни.

Раніше ми писали, як голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував ситуацію з фінансуванням воєнного страхування для бізнесу.

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