Стоимость газа и электроэнергии в Украине: что будет с тарифами в ближайшее время

Что будет с тарифами на коммунальные услуги в Украине в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Тарифы на газ и электроэнергию для населения пока останутся без изменений. Однако в ряде городов уже пересматривают тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Могут ли повысить тарифы на газ и электричество в Украине уже в этом году

"Цена на электроэнергию, на газ и на теплоснабжение в этом году не изменится. К сожалению, цены меняются, но это вынужденный шаг со стороны большинства водоканалов. В различных украинских городах сейчас, начиная с июля, в подавляющем большинстве случаев меняются тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение", — пояснил Нагорняк.

По его словам, повышение тарифов для водоканалов является вынужденным решением. В течение длительного времени регулятор не пересматривал их стоимость, уклоняясь от ответственности за такое решение.

Из-за этого многие коммунальные предприятия оказались в сложном финансовом положении. Прежде всего, им не хватает средств на оплату электроэнергии, необходимой для работы насосного оборудования и обеспечения населения водой.

Сколько платят украинцы за газ и электричество в 2026 году

Для клиентов компании "Нафтогаз", которые составляют около 98% всех бытовых потребителей, цена на природный газ и в дальнейшем останется на уровне 7,96 грн за кубометр. На сайте компании отмечается, что тарифный план "Фиксированный" будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Не изменится и тариф на электроэнергию. Украинцы и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за 1 кВт-ч. Окончательная сумма в счете будет зависеть от того, сколько электроэнергии использовало домохозяйство. Например, если за месяц будет потреблено 300 кВт-ч, то счет составит 1 296 грн.

Сократить расходы могут владельцы двухзонных счетчиков. Для них электроэнергия в ночное время (с 23:00 до 07:00) стоит 2,16 грн за 1 кВт-ч, что вдвое дешевле стандартного тарифа. Если пользоваться энергоемкой техникой ночью, можно заметно сэкономить на оплате электроэнергии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве могут существенно вырасти тарифы на воду — стоимость одного кубометра может увеличиться более чем на 50 гривен. "Киевводоканал" уже представил городским властям новые расчеты на рассмотрение, поэтому жителям столицы стоит готовиться к возможному подорожанию.

Также Новини.LIVE сообщали, что МВФ рекомендует Украине с 2027 года постепенно повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения. Такие рекомендации содержатся в обновленном меморандуме о сотрудничестве с Украиной.