Арендованные пруды — кто может рыбачить без разрешения и оплаты

Люди ловят рыбу. Фото: УНИАН

Рыбалка — это вид активного отдыха, который нравится многим украинцам. Однако немало водоемов в Украине находятся в аренде, а граждане, которые получили их во временное пользование, запрещают доступ к ним для остального населения. Поэтому часто возникают споры о том, имеют ли право арендаторы прудов требовать деньги за любительскую ловлю рыбы.

О том, кто может бесплатно ловить рыбу на арендованных прудах, объяснили на сайте Сергеевской сельской территориальной громады.

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Могут ли арендаторы водоемов требовать деньги с рыбаков

Согласно положениям статьи 46 Водного кодекса Украины, существуют два основных типа использования водных ресурсов:

общее;

специальное.

Общее пользование водами предусматривает бесплатное удовлетворение личных потребностей граждан таких как купание, катание на лодках, любительское или спортивное рыболовство, поение скота, набор воды из природных источников без применения техники или специальных сооружений.

На арендованных водоемах общее пользование возможно лишь в соответствии с условиями, которые определяет арендатор по согласованию с органом, передавшим водоем в пользование. Арендатор водоема обязан информировать население об установленных правилах, а также о возможном запрете общего доступа к водному объекту.

В случае отсутствия четко определенных правил от арендатора или соответствующего совета, общее водопользование считается открытым и неограниченным. Условия такого пользования должны быть предусмотрены или в тексте договора аренды, или в отдельном приложении к нему.

Прежде чем осуществлять рыбалку на водоеме, который находится в аренде, гражданам следует узнать, есть ли ограничения на общее пользование этим водоемом и ознакомиться с соответствующими требованиями.

Кто может бесплатно рыбачить на арендованных прудах

Согласно пункту 3.1 Правил любительского и спортивного рыболовства, все граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства имеют право на любительский и спортивный вылов рыбы и водных беспозвоночных в водоемах страны.

Исключение составляют объекты природно-заповедного фонда, специализированные рыбные хозяйства, а также водоемы, где разрешено только специальное использование (питьевые, технические, лечебные и т.д.) или где рыбалка запрещена. Любительское рыболовство может осуществляться:

на общедоступных водоемах — бесплатно;

на водоемах, переданных общественным объединением: для членов — при наличии членского билета;

для других лиц — по платным рыболовными карточками, которые выдает объединение.

Плата за рыбалку с берега может устанавливаться только на реках с водосборной площадью до 50 тыс. км². Право на бесплатное рыболовство в платных водоемах или водоемах, закрепленных за объединениями, имеют (при наличии соответствующего удостоверения):

дети в возрасте до 16 лет;

люди с инвалидностью I и II групп;

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (категории I и II).

Рыболовство для любителей разрешено на общих водоемах — с берега или с лодки, используя все виды удочек, не превышая пяти крючков на одного человека, а также на спиннинг.

На платных водоемах ловля разрешена — только членам общественных объединений, по их членским билетам, с использованием не более 10 крючков на человека, удочек всех типов и спиннинга. Другие лица — не допускаются. Для детей до 16 лет разрешено рыбачить самостоятельно только с берега.

Весенне-летний период — это время, когда все больше украинцев выбирают отдых на свежем воздухе. Среди самых популярных занятий на природе — приготовление шашлыков вблизи водоемов или в лесу. Однако, такой досуг иногда может привести к значительным штрафам.

Также мы рассказывали, что с 10 июня, в Украине завершился сезонный запрет на вылов водных ресурсов в прудах, озерах и водохранилищах, введенный на время нереста. В то же время до конца июня остается в силе запрет на рыбалку в пойменных водах рек. Нарушение этих правил может стоить дорого.