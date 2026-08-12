Статус критического предприятия: какие реальные сроки оформления

Очередь людей. Фото: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Процедура подтверждения критичности предприятий на практике существенно отличается от того, что прописано в постановлениях. Практический опыт показывает, что бизнес массово сталкивается с задержками в регистрации заявок, устареванием налоговых справок и неопубликованными критериями отбора, о которых становится известно только после обращения.

О неочевидных трудностях, с которыми бизнес сталкивается при прохождении этой процедуры, сообщили Work.ua, передают Новини.LIVE.

Почему сроки рассмотрения заявок значительно длиннее официальных

Отсчет предусмотренного постановлением Кабмина 10-дневного срока начинается не с момента отправки документов, а с даты их официальной регистрации в соответствующем органе. На практике ответ в эти сроки почти никогда не предоставляется. В среднем рассмотрение длится от трех недель до месяца. В отдельных случаях оно может длиться даже до двух месяцев.

Быстрее всего сейчас работают Минэнерго и Минцифры. Там рассмотрение заявлений занимает в среднем от 2 до 2,5 недель. В то же время рассмотрение в Минэкономики может длиться месяц, а в КМВА или Киевской ОГА — до двух месяцев.

Из-за этого компании, ориентирующиеся на официальные 10 дней, не успевают вовремя подать документы и теряют статус. Эксперты советуют обращаться за подтверждением критичности как минимум за месяц-полтора до истечения срока действия предыдущего решения.

Какие казусы могут возникнуть с необходимой документацией

Из-за длительного рассмотрения заявлений возникает бюрократический коллапс. Поданные компанией документы теряют силу еще до того, как поступят на рассмотрение комиссии.

В частности, справка из налоговой об отсутствии задолженности действует всего 10 дней. А отчет о заработной плате подается за предыдущий месяц. Если рассмотрение затягивается на несколько недель, комиссия собирается уже в следующем месяце и требует предоставить новую справку из налоговой и более свежий отчет о заработной плате. В результате компании вынуждены повторно собирать документы из-за внутренних задержек самих государственных органов. Из-за этого процесс может казаться бесконечным.

Какие ошибки чаще всего допускают владельцы бизнеса

Значительная часть отказов или игнорирования обращений связана с техническими ошибками самих работодателей при формировании электронного пакета документов.

Согласно требованиям процедуры, весь пакет необходимых документов должен быть объединен в один цельный PDF-файл и подписан электронной цифровой подписью директора. Если компания отправляет 20 отдельных файлов или просто скан-копию без наложенной электронной цифровой подписи, такое обращение даже не регистрируется. При этом предприятие может неделями ждать ответа, даже не подозревая, что рассмотрение дела так и не началось.

О каких подводных камнях предприниматели могут не знать

Большинство министерств утверждают сами критерии, но не объясняют, какими именно документами их подтверждать. Из-за этого юристам приходится самостоятельно составлять перечни доказательной базы.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие данные мобилизованному предпринимателю необходимо подавать в налоговую. По словам экспертов, государство освобождает таких лиц от начисления, уплаты налогов и подачи отчетности за период военной службы. Правила применяются на весь период военной службы.

Также Новини.LIVE напомнили о финансовых обязательствах для индивидуальных предпринимателей третьей группы. Уже в августе заканчивается второй квартал. Предпринимателям следует успеть внести оплату до 19 августа.