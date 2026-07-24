Старый паспорт могут "аннулировать": кому нужно заменить документ и за что грозит штраф

Кому нужно заменить паспорт в 2026 году. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Украинцам, которые до сих пор пользуются паспортом-книжечкой, не обязательно менять его на ID-карту. Такой документ остается действительным, если он не поврежден, все фотографии вклеены в срок, а личные данные не изменялись. Однако существует ряд случаев, когда старый паспорт подлежит обязательной замене.

О том, кому необходимо заменить паспорт и какой штраф грозит в 2026 году в случае невыполнения этого требования, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Кому из украинцев нужно заменить старый паспорт

В ГМС пояснили, что паспорт образца 1994 года можно и дальше использовать без каких-либо ограничений. Массово переходить на ID-карты украинцев никто не обязывает.

Впрочем, бывают случаи, когда заменить паспорт всё же придётся. Это нужно сделать, если:

в документе были обнаружены ошибки;

человек сменил фамилию, имя или отчество;

паспорт стал непригодным из-за сильного износа или повреждения.

Также ID-карту оформят вместо книжечки, если паспорт потеряли или его украли. В таком случае повторно получить документ старого образца уже не получится.

Еще одна важная причина для замены — не вклеенная фотография после 25 или 45 лет. Если в течение месяца после дня рождения этого не сделать, паспорт становится недействительным и его нужно обменять на ID-карту.

Какое наказание грозит за недействительный паспорт в 2026 году

Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за пользование недействительным паспортом сначала могут вынести предупреждение. Если же такое нарушение повторится в течение года, придется уплатить штраф — от 17 до 51 гривны.

Кроме того, недействительный паспорт может создать и другие проблемы. С ним не удастся:

зарегистрировать брак;

открыть банковский счет;

оформить кредит или другие банковские услуги;

оформить наследство или воспользоваться другими нотариальными услугами.

Также стоит учитывать, что ID-карты имеют срок действия. Для граждан в возрасте от 14 до 18 лет они выдаются на четыре года, а после 18 лет — на десять лет.

Заграничный паспорт также имеет ограниченный срок действия: для детей до 16 лет — четыре года, а после 16 лет — десять.

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