Наследование по закону — получат ли имущество дети от предыдущих браков

Дети с бабушкой. Фото: Pexels

Ни для кого не секрет, что дети – главные претенденты на имущество своих родителей после их смерти. Наследство может повлечь за собой серьезные конфликты даже между ближайшими родственниками, тем более если на имущество претендуют потомки от разных браков.

О том, как происходит разделение наследства между детьми от различных браков, разъяснили специалисты адвокатского объединения "Фемида".

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Могут ли претендовать на наследство дети от предыдущих браков

Чтобы избежать конфликтов между родственниками, украинцы могут составить завещание, которое урегулирует все имущественные вопросы после их смерти. Однако, в случае отсутствия документа, наследование осуществляется по закону с учетом очередности, которая зависит от степени родственных связей. Первая очередь наследников включает ближайших родственников умершего:

детей;

родителей;

мужа или жену.

На наследство имеют право все дети умершего, независимо от того, были ли они рождены в браке, вне брака, усыновлены ли, или даже рождены после смерти отца в течение 10 месяцев.

Следовательно, дети от предыдущих браков могут претендовать на наследство отца или матери, даже если имущество было оформлено на вдову или вдовца от последнего брака. Однако это касается только ценностей, приобретенных во время этого брака.

Согласно закону, наследник должен в течение шести месяцев с момента открытия наследства подать заявление о его принятии. Если этот срок пропущен, наследник считается отказавшимся от наследства, хотя по письменному согласию наследников этот срок можно продлить.

Кто имеет право на обязательную долю наследства

Иногда наследодатель принимает решение, не учитывающее интересы родственников, или даже включающее в завещание лиц, с которыми нет родственных связей. Конечно, личные отношения между членами семьи – это исключительно их дело. Однако для защиты наиболее уязвимых наследников первой очереди закон гарантирует им обязательную долю наследства. К таким родственникам наследодателя относятся:

несовершеннолетние дети (до 14 лет);

малолетние дети (от 14 до 18 лет);

совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособные вдовы (вдовцы);

нетрудоспособные родители.

Они имеют право на половину части, которая принадлежала бы им по закону, даже если это противоречит содержанию завещания. Это право является личным и не может быть передано в порядке наследственной трансмиссии.

Важно отметить, что право на обязательную долю определяется на момент открытия наследства. Это право не зависит от согласия других претендентов на имущество или свободу наследодателя. Если другие родственники возражают против предоставления свидетельства на обязательную долю, они могут подать иск в суд.

Наследник имеет право отказаться от обязательной доли. Для этого нужно подать заявление нотариусу, в котором нужно указать, что он ознакомлен с содержанием завещания и не претендует на наследство.

Ранее мы писали, что для многих украинцев возможность заключить брачный договор уже не новость. Но некоторые могут преувеличивать его возможности, считая, что он решает все аспекты супружеской жизни.

Также мы рассказывали, что многие люди, желающие передать свое имущество, рассуждают, что лучше — подарить, завещать или заключить договор пожизненного содержания. Важно понимать преимущества и недостатки каждого из этих вариантов во избежание ошибок.