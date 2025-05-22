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Социальные стипендии — кто имеет право и как оформить

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Дата публикации 22 мая 2025 08:03
Социальные стипендии для студентов — кто и сколько может получать
Студенты на лекции. Фото: Freepik

Социально-уязвимые категории студентов имеют право на дополнительную поддержку от государства. В частности, они могут получать социальные стипендии, если учатся на бюджете.

Кто имеет право на такие выплаты и как их получить, объяснили на Правительственном портале.

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Кому положены социальные стипендии

Социальная стипендия — это ежемесячная дополнительная финансовая поддержка от государства для студентов, которая частично компенсирует расходы, связанные с обучением и повседневной жизнью.

Выплаты назначаются студентам из социально-уязвимых категорий, которые учатся на бюджете в государственных или частных учебных заведениях или получают высшее образование на дневной/дуальной форме.

К социально-уязвимым категориям относятся:

  1. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
  2. Студенты из малообеспеченных семей.
  3. Участники боевых действий и их дети.
  4. Бывшие пленные и их дети.
  5. Дети погибших или пропавших без вести в результате войны УБД, защитников Украины.
  6. Лица с инвалидностью I-III группы.
  7. Лица без родителей от 18 до 23 лет.
  8. Переселенцы, которые переместились с территорий, на которых ведутся боевые действия или ВОТ, а также те, кто не может вернуться в связи с потерей жилья из-за войны.

Какова сумма социальной стипендии

Размер выплат варьируется в зависимости от возраста студента и типа учебного заведения. В 2025 году это:

  • 4 797 грн — для детей-сирот до 18 лет;
  • 4 542 грн — для детей-сирот 18-23 лет;
  • 1 180 грн — для других студентов учреждений высшего образования;
  • 890 грн — для студентов профессиональных предвысших заведений.

Как оформить выплаты

Чтобы получать социальную стипендию, студент должен написать заявление в деканат учебного заведения, указав основание для выплат и свои ФИО, дату рождения и адрес.

К заявлению необходимо приложить копии:

  • паспорта;
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
  • студенческого билета;
  • документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории.

В течение трех дней после подачи заявления стипендиальная комиссия принимает решение и сообщает его студенту. В случае положительного решения социальная стипендия будет выплачиваться ежемесячно до завершения обучения или достижения студентом 23 лет.

Ранее мы писали, что на территории временно оккупированной Луганской области будут штрафовать студентов-медиков. Наказание будет грозить молодым специалистам, которые откажутся работать в государственных клиниках.

Также узнавайте, какие стипендии будут выплачивать украинским студентам в этом году.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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