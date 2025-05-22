Социальные стипендии для студентов — кто и сколько может получать

Социальные стипендии — кто имеет право и как оформить
Социально-уязвимые категории студентов имеют право на дополнительную поддержку от государства. В частности, они могут получать социальные стипендии, если учатся на бюджете.
Кто имеет право на такие выплаты и как их получить, объяснили на Правительственном портале.
Кому положены социальные стипендии
Социальная стипендия — это ежемесячная дополнительная финансовая поддержка от государства для студентов, которая частично компенсирует расходы, связанные с обучением и повседневной жизнью.
Выплаты назначаются студентам из социально-уязвимых категорий, которые учатся на бюджете в государственных или частных учебных заведениях или получают высшее образование на дневной/дуальной форме.
К социально-уязвимым категориям относятся:
- Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
- Студенты из малообеспеченных семей.
- Участники боевых действий и их дети.
- Бывшие пленные и их дети.
- Дети погибших или пропавших без вести в результате войны УБД, защитников Украины.
- Лица с инвалидностью I-III группы.
- Лица без родителей от 18 до 23 лет.
- Переселенцы, которые переместились с территорий, на которых ведутся боевые действия или ВОТ, а также те, кто не может вернуться в связи с потерей жилья из-за войны.
Какова сумма социальной стипендии
Размер выплат варьируется в зависимости от возраста студента и типа учебного заведения. В 2025 году это:
- 4 797 грн — для детей-сирот до 18 лет;
- 4 542 грн — для детей-сирот 18-23 лет;
- 1 180 грн — для других студентов учреждений высшего образования;
- 890 грн — для студентов профессиональных предвысших заведений.
Как оформить выплаты
Чтобы получать социальную стипендию, студент должен написать заявление в деканат учебного заведения, указав основание для выплат и свои ФИО, дату рождения и адрес.
К заявлению необходимо приложить копии:
- паспорта;
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- студенческого билета;
- документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории.
В течение трех дней после подачи заявления стипендиальная комиссия принимает решение и сообщает его студенту. В случае положительного решения социальная стипендия будет выплачиваться ежемесячно до завершения обучения или достижения студентом 23 лет.
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