Соціальні стипендії для студентів — хто та скільки може отримувати

Студенти на лекції. Фото: Freepik

Соціально-вразливі категорії студентів мають право на додаткову підтримку від держави. Зокрема, вони можуть отримувати соціальні стипендії, якщо навчаються на бюджеті.

Хто має право на такі виплати та як їх отримати, пояснили на Урядовому порталі.

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Кому належать соціальні стипендії

Соціальна стипендія — це щомісячна додаткова фінансова підтримка від держави для студентів, яка частково компенсує витрати, пов'язані з навчанням та повсякденним життям.

Виплати призначаються студентам із соціально-вразливих категорій, які навчаються на бюджеті в державних або приватних закладах освіти або здобувають вищу освіту на денній/дуальній формі.

До соціально-вразливих категорій належать:

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Студенти з малозабезпечених сімей. Учасники бойових дій та їхні діти. Колишні полонені та їхні діти. Діти загиблих або зниклих безвісти внаслідок війни УБД, захисників України. Особи з інвалідністю I-III групи. Особи без батьків від 18 до 23 років. Переселенці, які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або ТОТ, а також ті, хто не може повернутися у зв'язку з втратою житла через війну.

Яка сума соціальної стипендії

Розмір виплат варіюється залежно від віку студента та типу навчального закладу. У 2025 році це:

4 797 грн — для дітей-сиріт до 18 років;

4 542 грн — для дітей-сиріт 18-23 років;

1 180 грн — для інших студентів закладів вищої освіти;

890 грн — для студентів фахових передвищих закладів.

Як оформити виплати

Щоб отримувати соціальну стипендію, студент має написати заяву до деканату навчального закладу, зазначивши підставу для виплат та свої ПІБ, дату народження й адресу.

До заяви необхідно додати копії:

паспорта;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН);

студентського квитка;

документа, який підтверджує належність до пільгової категорії.

Протягом трьох днів після подання заяви стипендіальна комісія ухвалює рішення та повідомляє його студенту. У разі позитивного рішення соціальна стипендія виплачуватиметься щомісяця до завершення навчання чи досягнення студентом 23 років.

Раніше ми писали, що на території тимчасово окупованої Луганської області штрафуватимуть студентів-медиків. Покарання загрожуватиме молодим фахівцям, які відмовляться працювати в державних клініках.

Також дізнавайтеся, які стипендії виплачуватимуть українським студентам цьогоріч.