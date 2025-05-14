На Луганщині штрафуватимуть студентів медичних вишів — за що

Студенти-медики. Фото ілюстративне: pravda.com.ua

На території тимчасово окупованої Луганської області штрафуватимуть студентів-медиків. Покарання загрожуватиме молодим фахівцям, які відмовляться працювати в державних клініках.

Про це повідомили в Луганській державній адміністрації.

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"Уведенням обов'язкового трирічного відпрацювання після отримання диплому в "ЛНР" намагатимуться врятувати ситуацію з катастрофічною нестачею медиків... За відмову працювати в державній клініці протягом трьох років після випуску з вишу медиків штрафуватимуть на суму, що втричі перевищує вартість навчання", — йдеться в повідомленні.

Наразі відповідний законопроєкт перебуває на розгляді у Кремлі. У разі його ухвалення першими штрафуватимуть тих, хто вже встиг вступити до медичних вишів.

Нагадаємо, українців можуть оштрафувати за відпочинок на природі. Таке може статися в разі смаження шашликів у заборонених місцях.

Також ми повідомляли, що ТЦК може оштрафувати навіть тих військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном. Ігнорування покарання може призвести до блокування банківських рахунків.