На Луганщине будут штрафовать студентов медицинских вузов — за что

Студенты-медики. Фото иллюстративное: pravda.com.ua

На территории временно оккупированной Луганской области будут штрафовать студентов-медиков. Наказание будет грозить молодым специалистам, которые откажутся работать в государственных клиниках.

Об этом сообщили в Луганской государственной администрации.

Реклама

Читайте также:

Наказание за отказ работать в государственном медучреждении

"Введением обязательной трехлетней отработки после получения диплома в "ЛНР" будут пытаться спасти ситуацию с катастрофической нехваткой медиков... За отказ работать в государственной клинике в течение трех лет после выпуска из вуза медиков будут штрафовать на сумму, втрое превышающую стоимость обучения", — говорится в сообщении.

На данный момент соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Кремле. В случае его принятия первыми будут штрафовать тех, кто уже успел поступить в медицинские вузы.

Напомним, украинцев могут оштрафовать за отдых на природе. Такое может произойти в случае жарки шашлыков в запрещенных местах.

Также мы сообщали, что ТЦК может оштрафовать даже тех военнообязанных, которые находятся за границей. Игнорирование наказания может привести к блокировке банковских счетов.