Сниженные цены от Киевстара: кому доступно специальное предложение и на какой срок

Магазин Киевстара и девушка с телефоном. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Популярный мобильный оператор Украины продлил срок действия выгодной акции. Абоненты Киевстара могут воспользоваться скидками на некоторые тарифные планы, а также дополнительным объемом услуг. Мы узнали об условиях, предусмотренных для клиентов компании.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Скидки на тарифные планы

Абоненты пакетов услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой" (предоплата/контракт) могут воспользоваться специальным предложением в случае переноса мобильного номера в сеть. Акция предусматривает предоставление:

скидки на оплату тарифного плана;

до 100 ГБ трафика ежемесячно без ограничения скорости.

"Абоненты получат больше времени, чтобы воспользоваться выгодным предложением. Мы продлеваем специальные условия, которые ранее действовали до 1 декабря 2026 года. Отныне предложение действует до 1 сентября 2027 года включительно", — уточнили в Киевстаре.

По истечении этого срока вступают в силу стандартные условия подключенного тарифного плана. После исчерпания объема безлимитного интернета скорость снизится до 0,8 Мбит/с. Для проверки остатка необходимо набрать код *188#.

Стандартные условия тарифных планов

За пакет услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" абоненты платят 370 или 450 грн/мес. После переноса мобильного номера цена снижается до 290 грн/мес. За эти деньги пользователи получают:

безлимитный трафик;

15 ГБ в роуминге;

неограниченные звонки на номера Киевстара;

300 минут на другие мобильные, городские номера и за границу;

300 SMS;

Домашний Интернет со скоростью до 300 Мбит/с;

2 Суперсилы без доплат.

Тарифный план "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой" стоит 450 или 550 грн/мес., а сниженная цена составляет 350 грн/мес. Набор услуг аналогичен, но расширен: 18 ГБ в роуминге, 600 минут на разговоры, 600 SMS и Домашний Интернет до 1 Гбит/с. При этом доступна лишь одна Суперсила.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие тарифные планы от Киевстара, Vodafone и lifecell стоят до 300 грн. Мобильные операторы предлагают абонентам выгодные пакеты услуг на любой кошелек. Мы выяснили, за что украинцы могут не переплачивать каждый месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киевстар запустил выгодную акцию под названием "Вдвое больше". Она предусматривает удвоение объема гигабайтов и предоставление 200 минут на разговоры некоторым клиентам. Предложение доступно пользователям предоплаченной связи, но с исключениями.