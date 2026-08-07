Новые проверки бизнеса: налоговики и таможенники смогут мгновенно осматривать товар

Женщина рассматривает товар и стопку документов, мужчина и женщина изучают бумаги. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

В Украине готовят существенное расширение полномочий контролирующих органов при проведении проверок предприятий. Бюро экономической безопасности совместно с Министерством финансов разрабатывает новый механизм, который позволит проверять реальное наличие товарных остатков на складах.

Об этом сообщает Минфин, передают Новини.LIVE.

Что предусматривают новые изменения

Инициаторы предлагают внести законодательные изменения, которые дадут налоговикам и таможенникам законное право требовать от бизнеса немедленно предоставить для визуального осмотра конкретные товары или их часть.

Такое требование контролеры смогут выдвигать в трех случаях:

В ходе проверки возникли обоснованные сомнения относительно реальных остатков товаров. Комиссия зафиксировала налоговые риски в деятельности предприятия. В отношении бизнеса поступила соответствующая рекомендация от Бюро экономической безопасности.

Борьба с "теневыми" схемами

Главная цель нововведений — оперативно выявлять фиктивные операции. А также пресечь использование теневых схем с незаконным формированием налогового кредита по НДС.

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В настоящее время проверки в основном сводятся к изучению бухгалтерских документов. Этим больше всего и пользуются махинаторы.

Усиление борьбы с теневым сектором является одним из ключевых требований Международного валютного фонда в рамках реформы налогового администрирования в Украине.

Когда ожидать новых правил

Пока инициатива находится на стадии концепции. Все детали будут окончательно сформулированы при подготовке соответствующего законопроекта. Начиная от четкого перечня оснований для таких внезапных проверок и заканчивая процессуальными гарантиями защиты прав бизнеса.

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