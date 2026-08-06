Монтаж кондиционера в августе 2026 года: где запрещено размещать наружный блок

Кондиционеры в квартире и на фасаде дома. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В июле и августе 2026 года Европу, включая Украину, охватила экстремальная жара. Как никогда актуальным стал вопрос монтажа кондиционера в доме или заведении. Мы выяснили, при каких условиях нельзя устанавливать этот громоздкий прибор.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцам запрещено размещать наружные блоки кондиционеров.

Где нельзя размещать кондиционер

Если говорить о квартирах в многоэтажных домах, то статья 382 Гражданского кодекса требует от владельцев жилья получать согласие от других совладельцев дома на распоряжение имуществом. Другими словами, необходимо заручиться поддержкой ОСМД или управляющей компании, а также соседей, дабы установить наружный блок кондиционера.

"Если владелец не получил такого согласия от лиц, которым на правах общей совместной собственности принадлежат несущие конструкции дома, кондиционер могут демонтировать, если его установка нарушает чьи-либо права", — отметили специалисты портала Юристи.UA.

Но даже при наличии разрешительных документов монтаж оборудования запрещен:

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над входом в подъезд, поскольку конденсат может стекать на людей;

возле соседних окон и балконов, если это создает неудобства для жильцов;

на аварийных или поврежденных участках фасада;

на легких балконных перегородках или декоративных элементах;

вблизи электропроводки.

Кроме того, в соответствии с государственными строительными нормами В.3.2-2-2009 для размещения наружных блоков систем кондиционирования раздельного типа необходимо предусмотреть на фасадах специальные места, которые не нарушают архитектурный облик домов в целом.

Кроме того, запрещается устанавливать приборы на стенах многоэтажных домов в случае перепланировки или капитального ремонта отдельных квартир. Если речь идет об исторической части города или памятнике архитектуры, может потребоваться отдельное разрешение местных властей.

Штрафы за кондиционеры

В Украине на государственном уровне не предусмотрена административная ответственность за нарушение правил монтажа кондиционеров. Однако органы местного самоуправления имеют полномочия утверждать отдельные правила благоустройства и применять санкции в соответствии с нормативными актами.

Кроме того, если конденсат приведет к повреждению частного или коммунального имущества, владельцу оборудования придется возместить ущерб. Ранее в Украине предлагалось утвердить штрафы в размере 1 700 грн за неправильно установленные кондиционеры, однако народные депутаты не поддержали эту инициативу.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине хотят обновить государственные строительные нормы для жилых домов. В частности утвердить правила архитектурного проектирования и требования к инклюзивности. Кроме того, могут пересмотреть нормы организации жилого пространства.

Также Новини.LIVE рассказывали, как владельцам жилья за рубежом не потерять единственную квартиру. В Испании очень распространено явление окупасов, когда в дома незаконно заселяются. Выдворить нарушителей очень сложно, особенно если прошло 48 часов после инцидента.