Украинцы за границей могут оказаться на улице: кто такие окупасы и как защитить свое жилье

Новые квартиры, судейский молоток. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы за рубежом, которые приобрели недвижимость для проживания или сдачи в аренду, рискуют столкнуться с окупасами. Этот термин наиболее распространен в Испании, где проблема незаконного заселения в чужие квартиры и дома существует уже давно. Мы разобрались, как бороться с незаконным захватом жилой площади и что помогает эффективно защититься от нарушителей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто такие окупасы, где их больше всего и как от них защититься.

Острая проблема окупасов в Испании

Конституция страны содержит статью 18.2, которая закрепляет неприкосновенность жилища. На практике это означает, что выселить человека из квартиры без его согласия или веских причин невозможно.

Пользуясь этой нормой закона, мигранты и бездомные массово врываются в чужие дома, пока хозяев нет дома, и захватывают недвижимость. Они меняют замки, обустраивают интерьер под себя, расставляют по комнатам фотографии и раскладывают одежду по шкафам.

В самых сложных случаях — даже фальсифицируют договор аренды или купли-продажи. А когда владельцы квартиры приходят домой и вызывают полицию, чтобы выгнать нарушителей, правоохранители лишь разводят руками, поскольку не могут подтвердить, на чьей стороне правда.

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Настоящим хозяевам остается единственное — обратиться в суд и ждать несколько месяцев, пока будет вынесено решение. Но если действовать немедленно, можно решить проблему без судебных тяжб.

Согласно информации на специализированном портале Granfield Estate, в случае захвата квартиры или дома менее чем за 48 часов до вызова полиции правоохранители могут выселить захватчиков на месте, без подтверждения права собственности.

Также в 2018 году был принят закон об ускорении рассмотрения дел в рамках Гражданского кодекса для владельцев недвижимости. То есть испанцы в течение пяти дней с момента подачи заявления о самовольном заселении должны доказать законность своего проживания.

Поскольку в окупасов нет на руках документов о праве собственности (их подделывают редко), обман быстро раскрывается.

Как защититься от окупасов

Чтобы защититься от злоумышленников и не лишиться единственного жилья, необходимо действовать на опережение. Специалисты рынка недвижимости советуют:

установить сигнализацию с видеонаблюдением;

заключить договор с управляющей компанией на регулярные визиты и проверки;

наладить дружеские отношения с соседями, которые могут присматривать за квартирой в случае отсутствия хозяев и подтвердить их законное проживание;

оформить специальную страховку от незаконного захвата жилья, которая покрывает судебные издержки, упущенный арендный доход на период рассмотрения дела и причиненный имущественный ущерб.

Проблема самовольного захвата жилья всегда возникает неожиданно. Так, в конце июля 2026 года испанский автономный город Сеута на северном побережье Африки оказался в центре масштабного миграционного кризиса.

Верховный суд Испании принял решение не депортировать иностранцев, которым удастся добраться до города вплавь. В результате территорию анклава заполонили около 60 тысяч мигрантов из Марокко.

Хаос не заставил себя долго ждать: нелегалы начали грабить магазины и заселяться в пустующие квартиры, пользуясь испанским законом о неприкосновенности жилья. Возникает вопрос, как власти смогут стабилизировать ситуацию и вернуть гражданам их дома.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько средних зарплат нужно гражданам разных стран ЕС, дабы купить жилье в ипотеку. Речь идет о квартире или доме стоимостью 1 млн евро. Оказалось, нигде в ЕС не хватит валового дохода для оформления кредита.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на квартиры в Украине в течение года. Эксперт рынка недвижимости сообщила, что стоимость жилья может вырасти на 12-15%. Самые дорогие объекты — в западных областях страны, в частности во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске.