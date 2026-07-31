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Главная Экономика Нужно восемь средних зарплат: где в ЕС сложнее всего купить жилье за ​​1 млн евро

Нужно восемь средних зарплат: где в ЕС сложнее всего купить жилье за ​​1 млн евро

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Дата публикации 31 июля 2026 17:12
Зарплаты в Европе не хватит на жилье в ипотеку: где самая сложная ситуация (рейтинг)
Велосипедист возле домов в Польше, купюры евро. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Жителям всех стран Европейского Союза со средней валовой зарплатой не хватит дохода на покупку новой квартиры стоимостью 1 млн евро. Исследование показало, что дальше всех от цели находятся болгары, а ближе всего — граждане Люксембурга. Речь идет о расходах в размере 33% на погашение ипотеки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Какие условия ипотеки были рассмотрены

Специалисты подсчитали, хватит ли средней заработной платы гражданам разных стран ЕС, чтобы приобрести дом/квартиру за 1 млн евро. В исследовании использовался типичный сценарий ипотеки с такими условиями: 20% первый взнос, фиксированная процентная ставка 3,5%, срок погашения 30 лет.

Дабы покупка недвижимости не повлияла негативно на жизнедеятельность, было решено тратить на кредит не более трети среднего валового дохода, то есть 33% от зарплаты. С такими параметрами получились ориентировочные суммы:

  • 200 000 евро — депозит;
  • 800 000 евро — сумма ипотеки;
  • 3 592 евро — ежемесячный платеж;
  • 43 108 евро — годовой платеж.

С учетом ограничения в 33% дохода годовая сумма увеличится до 130 631 евро, а ежемесячная — до 10 886 евро. Ни в одной стране Европейского Союза средний валовой доход сотрудника не достигает такого уровня. Хотя где-то удалось максимально приблизиться к необходимой величине.

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На последнем месте списка оказалась Болгария: человек со средним доходом должен получать зарплату в 7,8 раз больше, чтобы купить жилье стоимостью 1 млн евро по типичному сценарию ипотеки. Зато жители Люксембурга приблизились к успешному результату — там достаточно иметь 1,6 зарплаты.

В других странах ЕС необходимое количество средних заработных плат составляет:

  • Дания — 2,1;
  • Ирландия — 2,3;
  • Бельгия — 2,4;
  • Австрия — 2,5;
  • Нидерланды — 2,6;
  • Германия — 2,7;
  • Финляндия — 2,8;
  • Швеция — 2,8.

В нижней части списка, после Болгарии, расположились Греция — 7,2, Венгрия — 6,7, Словакия — 6,3, Польша — 5,8, Румыния — 5,8, Латвия — 5,7, Чехия — 5,2, Португалия — 5,2. Если взять две средние зарплаты, в частности для работающих супругов, то лишь в Люксембурге совместного дохода хватит на покупку жилья. Дания почти приблизилась к идеалу — требуется 1,05 совокупного заработка.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с ценами на квартиры в Украине через год. Обозреватель рынка недвижимости назвала ориентировочный процент роста — от 12% до 15%. На ситуацию повлияет общее удорожание материалов и рабочей силы.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев должен заплатить 25 000 грн налога на недвижимость. Это дополнительный платеж, взимаемый с собственников жилья большой площади. Лимит доходит до 300 кв.м для квартиры и 500 кв.м — для частного дома.

Европейский союз жилье средняя зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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