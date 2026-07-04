Сколько стоит паспорт Чехии в 2026 году и что дает гражданство страны

Оформление чешского паспорта. Фото: Google Maps, Reddit. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Долго проживая в Чехии, иностранцы могут претендовать на получение гражданства. За оформление местного паспорта необходимо уплатить административный сбор. Мы выяснили, сколько стоит выдача этого документа по состоянию на 2026 год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный портал Чешской Республики.

Сколько стоит чешский паспорт

Оформление удостоверения личности занимает до 30 календарных дней или меньше, если заявитель выбрал ускоренный срок. Также существует возможность срочной выдачи, однако стоимость услуги существенно возрастает.

По состоянию на 2026 год административный сбор составляет 600 чешских крон (1 265 грн) для взрослых и 100 крон (210 грн) — для несовершеннолетних до 15 лет. Если необходимо получить удостоверение личности в течение 24 часов, придется заплатить:

6 000 крон (12 650 грн) — взрослым;

2 000 крон (4 215 грн) — несовершеннолетним.

Кроме того, можно сократить срок оформления с 30 календарных дней до пяти. В таком случае административный сбор составляет 3 000 крон (6 320 грн) для взрослых и 1 000 крон (2 100 грн) — для несовершеннолетних.

Важно лично присутствовать при подаче заявления, поскольку придется сдать биометрические данные и отпечатки пальцев. Также требуется заполнение анкеты, что занимает до 10 минут.

Что дает паспорт Чехии

Получение гражданства Чехии для украинцев дает немало преимуществ. Во-первых, откроется возможность безвизового въезда почти в двести стран. Во-вторых, паспорт позволяет работать на территории Европейского Союза без необходимости оформления дополнительного разрешения или визы.

В-третьих, предоставляется свободный доступ к бизнес-рынку ЕС, а открытие собственного дела становится проще. В целом граждане Чехии обеспечены качественной медицинской помощью, правом на образование и социальные услуги, причем не только на территории страны, но и в других государствах ЕС.

Отметим, Чехия входит в перечень стран, граждане которых имеют право на упрощенную процедуру получения гражданства Украины (постановление Кабинета Министров от 5 ноября 2025 года № 1412).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что для украинцев в Молдове упростили процедуру получения гражданства Украины. Правительство работает над возможностью дистанционной сдачи экзаменов, в частности по языку, Конституции и истории Украины. Вскоре планируют реализовать оформление документов через зарубежные дипломатические учреждения.

Также Новини.LIVE рассказывали, где можно получить гражданство за инвестиции. Многие страны отказались от официальных программ, однако они до сих пор действуют в Египте, Турции, Иордании и многих островных государствах. Стоимость гражданства немаленькая — от 90 000 долларов.