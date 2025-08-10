Пересечение границы с Польшей — сколько денег надо иметь в кошельке или на карте

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Всех украинцев проверяют на польской границе. Кроме паспортного и таможенного контроля сотрудники пунктов пропуска могут проводить мониторинг платежеспособности. Иными словами, они должны убедиться, что иностранец въезжает на территорию Польши с достаточной суммой денег, которых хватит на весь период пребывания.

С какой суммой наличных пустят в Польшу

Проверка финансового состояния не является обязательной, польские пограничники по своему усмотрению проводят такой мониторинг. Но если они обнаружат отсутствие в кошельке или на банковских картах достаточной суммы валютных ценностей, то с большой вероятностью не пропустят через границу.

Согласно информации на специализированном портале Migrant Info, украинцы и граждане других государств должны иметь по крайней мере минимальную сумму для покрытия расходов на пребывание за границей и возвращение домой. Речь идет о таких размерах наличности:

300 злотых, если запланированное путешествие не превышает 4 дней;

75 злотых за каждый день пребывания, если путешествие продлится более 4 дней.

Отдельно считают стоимость обратного билета (при его отсутствии на момент выезда) — 200 злотых для граждан стран, соседних с Польшей. Отметим, сама валюта не имеет значения, допускается наличие любых денежных единиц и номиналов.

"Иностранец, который въезжает с целью поступления или продолжения обучения, участия в научных исследованиях или тренингах, выполнения работ по развитию, должен иметь финансовые средства в размере не менее 1 270 злотых на первые 2 месяца запланированного пребывания", — говорится на портале.

Указанные суммы можно держать на банковских картах, но помните: пограничники не всегда принимают во внимание средства, размещенные на счетах. Просто показать баланс в мобильном приложении, дабы подтвердить свое финансовое состояние, не получится. Лучше заранее взять выписку в банке и предоставить документ в пункте пропуска.

У кого не проверяют наличие денег

Некоторые категории иностранцев могут не подтверждать собственную платежеспособность на границе с Польшей. Освобождение распространяется на лиц, которые въезжают на основании:

приглашения с обязательством покрыть расходы на пребывание;

визы с целью репатриации;

визы, выданной для трудоустройства;

визы для предоставления временного убежища;

карты побыту (Karty pobytu);

карты поляка;

участия в спасательной операции.

Не помешает иметь с собой документы, доказывающие цель пересечения границы. Например, направление в медицинские и санаторно-курортные учреждения, справку об участии в спортивном мероприятии, приглашение на пребывание в Польше и др.

