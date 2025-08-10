Видео
Сколько денег нужно иметь на границе с Польшей — сумма наличных

Сколько денег нужно иметь на границе с Польшей — сумма наличных

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 15:10
Пересечение границы с Польшей — сколько денег надо иметь в кошельке или на карте
Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Всех украинцев проверяют на польской границе. Кроме паспортного и таможенного контроля сотрудники пунктов пропуска могут проводить мониторинг платежеспособности. Иными словами, они должны убедиться, что иностранец въезжает на территорию Польши с достаточной суммой денег, которых хватит на весь период пребывания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько денег нужно иметь на границе с Польшей.

Читайте также:

С какой суммой наличных пустят в Польшу

Проверка финансового состояния не является обязательной, польские пограничники по своему усмотрению проводят такой мониторинг. Но если они обнаружат отсутствие в кошельке или на банковских картах достаточной суммы валютных ценностей, то с большой вероятностью не пропустят через границу.

Согласно информации на специализированном портале Migrant Info, украинцы и граждане других государств должны иметь по крайней мере минимальную сумму для покрытия расходов на пребывание за границей и возвращение домой. Речь идет о таких размерах наличности:

  • 300 злотых, если запланированное путешествие не превышает 4 дней;
  • 75 злотых за каждый день пребывания, если путешествие продлится более 4 дней.

Отдельно считают стоимость обратного билета (при его отсутствии на момент выезда) — 200 злотых для граждан стран, соседних с Польшей. Отметим, сама валюта не имеет значения, допускается наличие любых денежных единиц и номиналов.

"Иностранец, который въезжает с целью поступления или продолжения обучения, участия в научных исследованиях или тренингах, выполнения работ по развитию, должен иметь финансовые средства в размере не менее 1 270 злотых на первые 2 месяца запланированного пребывания", — говорится на портале.

Указанные суммы можно держать на банковских картах, но помните: пограничники не всегда принимают во внимание средства, размещенные на счетах. Просто показать баланс в мобильном приложении, дабы подтвердить свое финансовое состояние, не получится. Лучше заранее взять выписку в банке и предоставить документ в пункте пропуска.

У кого не проверяют наличие денег

Некоторые категории иностранцев могут не подтверждать собственную платежеспособность на границе с Польшей. Освобождение распространяется на лиц, которые въезжают на основании:

  • приглашения с обязательством покрыть расходы на пребывание;
  • визы с целью репатриации;
  • визы, выданной для трудоустройства;
  • визы для предоставления временного убежища;
  • карты побыту (Karty pobytu);
  • карты поляка;
  • участия в спасательной операции.

Не помешает иметь с собой документы, доказывающие цель пересечения границы. Например, направление в медицинские и санаторно-курортные учреждения, справку об участии в спортивном мероприятии, приглашение на пребывание в Польше и др.

Напомним, в Польше банки могут заблокировать перевод, если в поле "Назначение платежа" указана подозрительная фраза, даже шуточная. Автоматические системы реагируют на ругань, упоминания о преступлениях или двусмысленные слова.

Также мы писали, что некоторых украинцев могут развернуть на границе с Польшей. Въезд запрещен иностранцам, которые везут определенные продукты питания (сало, молоко, мясо) или отказываются декларировать валютные ценности.

Польша граница деньги наличка выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
