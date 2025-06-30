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Главная Экономика Отмена запрета — что позволят ловить рыбакам с 1 июля

Отмена запрета — что позволят ловить рыбакам с 1 июля

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Дата публикации 30 июня 2025 15:15
В Украине отменяют важный запрет для рыбаков — что изменится с 1 июля
Мужчина и мальчик ловят рыбу. Фото: УНИАН

С целью сохранения популяции и разнообразия рыб и других обитателей водоемов, в Украине действуют определенные сезонные ограничения для рыбаков. Один из таких запретов отменят уже с 1 июля.

О том, что изменится для рыбаков с 1 июля 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какой запрет для рыбаков отменят с 1 июля

С 1 июля 2025 года в Украине снимается запрет на вылов речных раков, но с определенными ограничениями. До этого момента, с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года, действовал полный запрет на лов раков в водоемах. Это было связано с их периодом размножения и линьки.

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Срок запрета на вылов раков. Фото: Скриншот/Госрыбагентство

Однако уже с июля, согласно обновленным правилам любительского рыболовства, украинцам разрешается ловить раков, но не более 30 штук на одного человека в сутки.

Важно помнить, что за ловлю раков в запрещенный период, нарушитель рискует получить штраф до 680 гривен. А если нанесен существенный вред экосистеме — возможно привлечение к уголовной ответственности.

К тому же за каждого незаконно выловленного рака придется заплатить 3 332 гривны компенсации.

Кто может бесплатно рыбачить на арендованных водоемах

В Украине каждый желающий, как гражданин, так и иностранец или лицо без гражданства — может заниматься любительским или спортивным рыболовством в водоемах страны. Но есть важные правила, которые следует знать.

Брать плату за рыболовство с берега можно только на реках, площадь водосбора которых не превышает 50 тысяч квадратных километров. Некоторые категории граждан могут рыбачить бесплатно, даже если водоем — платный или частный (при наличии соответствующих документов):

  • дети до 16 лет;
  • люди с инвалидностью I и II групп;
  • участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (категории I и II).

На общедоступных водоемах разрешено рыбачить с берега и с лодки. Можно использовать удочки и спиннинги, но не более пяти крючков на одного человека.

На платных водоемах ловить рыбу разрешено только членам общественных рыболовных организаций — при условии наличия членского билета. В таком случае разрешено использовать любые удочки и спиннинги, но не более 10 крючков на человека. Других лиц к рыбалке на таких водоемах не допускают.

Ранее мы писали, что некоторые жители прибрежных территорий устанавливают заборы возле водоемов, ограничивая доступ к берегу. Это часто вызывает большое возмущение среди других жителей.

Также мы рассказывали, что Черное море — не только популярное место отдыха, но и важный источник рыбы. Несмотря на войну, экологические проблемы и изменения климата, в 2025 году украинские рыбаки продолжают вылов коммерчески ценных видов, которые нужны как в Украине, так и за ее пределами.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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