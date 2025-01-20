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Сильпо отдает товары со скидками — что стоит на 50% дешевле

20 января 2025 12:04
Елизавета Супивская - редактор
Большие скидки в Сильпо – что и когда можно купить на 50% дешевле
Кассы в Сильпо. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Сильпо предложил потребителям купить востребованный товар, заплатив только за 1 позицию. То есть ввел акцию "1+1" и дополнительно установил скидки на этот товар. Речь идет о кофе разных производителей, который можно приобрести с двойной выгодой.

Об этом говорится на официальном сайте Сильпо.

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Акционное предложение действительно всего один день — 20 января, но на весь ассортимент кофе в Сильпо. Потребителям нужно выбрать две позиции, заплатив на кассе только за одну (самую дешевую). Сочетание может быть произвольным, то есть не обязательно покупать одинаковые бренды.

 

Акционный кофе в Сильпо
В Сильпо можно купить акционный кофе 20 января. Фото: скриншот

Совместно с акцией "1+1" в супермаркетах установили скидки. Они доходят до 50%, следовательно финансовая выгода действительно ощутима. Украинцы могут приобрести в Сильпо кофе по таким ценам:

  • молотый Jacobs Gold 250 г — 149 грн вместо 239 грн;
  • молотый Gemini Crema 250 г — 159 грн вместо 234 грн;
  • молотый Lavazza Crema e Gusto 250 г — 224 грн вместо 309 грн;
  • растворимый Jacobs Monarch 170 г — 314 грн вместо 369 грн;
  • зерновой Jacobs Crema Gold 1 кг — 599 грн вместо 1 199 грн;
  • зерновой Aroma Gold Crema 1 кг — 699 грн вместо 929 грн;
  • зерновой Lavazza Qualita Oro 1 кг — 1 279 грн вместо 1 549 грн.

 

Сильпо отдает товары со скидками — что стоит на 50% дешевле - фото 2
Скидки на кофе в супермаркетах Сильпо. Фото: скриншот

Напомним, в Украине значительно подорожал кофе. В 2024 году прирост цены составил 11%. В Одессе чашка эспрессо стоила 40 грн, во Львовской области — 39 грн, в Киеве — 36 грн. Причиной изменений стала засуха в Бразилии, которая привела к потере урожая с большинства кофейных деревьев.

Также мы писали, что в АТБ снизили цены на востребованные продукты питания. Потребители могут посетить супермаркет и приобрести множество товаров с выгодой. Например, кофе Jacobs Monarch стоит всего 129,90 грн вместо 212,40 грн, а чипсы "Своя линия" с разными вкусами продают на 17 грн дешевле.

товары кофе покупки цены супермаркет

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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