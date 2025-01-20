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Сільпо віддає товари зі знижками — що коштує на 50% дешевше

20 січня 2025 12:04
Єлизавета Супівська - редактор
Великі знижки в Сільпо – що і коли можна купити на 50% дешевше
Каси в Сільпо. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Сільпо запропонував споживачам купити затребуваний товар, заплативши тільки за 1 позицію. Тобто запровадив акцію "1+1" і додатково встановив знижки на цей товар. Йдеться про каву різних виробників, яку можна придбати з подвійною вигодою.

Про це повідомили на офіційному сайті Сільпо.

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Акційна пропозиція дійсна всього один день — 20 січня, але на весь асортимент кави в Сільпо. Споживачам потрібно вибрати дві позиції, заплативши на касі тільки за одну (найдешевшу). Поєднання може бути довільним, тобто не обов’язково купувати однакові бренди.

 

Акційна кава у Сільпо
У Сільпо можна купити акційну каву 20 січня. Фото: скриншот

Одночасно з акцією "1+1" у супермаркетах встановили знижки. Вони доходять до 50%, отже фінансова вигода дійсно відчутна. Українці можуть придбати в Сільпо каву за такими цінами:

  • мелена Jacobs Gold 250 г — 149 грн замість 239 грн;
  • мелена Gemini Crema 250 г — 159 грн замість 234 грн;
  • мелена Lavazza Crema e Gusto 250 г — 224 грн замість 309 грн;
  • розчинна Jacobs Monarch 170 г — 314 грн замість 369 грн;
  • зернова Jacobs Crema Gold 1 кг — 599 грн замість 1 199 грн;
  • зернова Aroma Gold Crema 1 кг — 699 грн замість 929 грн;
  • зернова Lavazza Qualita Oro 1 кг — 1 279 грн замість 1 549 грн.

 

Сільпо віддає товари зі знижками — що коштує на 50% дешевше - фото 2
Знижки на каву у супермаркетах Сільпо. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні значно подорожчала кава. У 2024 році приріст ціни склав 11%. В Одесі чашка еспресо коштувала 40 грн, у Львівській області — 39 грн, у Києві — 36 грн. Причиною змін стала посуха у Бразилії, яка призвела до втрати врожаю з більшості кавових дерев.

Також ми писали, що в АТБ знизили ціни на затребувані продукти харчування. Споживачі можуть відвідати супермаркет і придбати безліч товарів із вигодою. Наприклад, кава Jacobs Monarch коштує всього 129,90 грн замість 212,40 грн, а чіпси "Своя лінія" з різними смаками продають на 17 грн дешевше.

товари кава покупки ціни супермаркет

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