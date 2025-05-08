Украинцы в Польше — каких штрафов очень трудно избежать в 2025 году

Платежки и польские злотые. Фото: Pexels

Отправляясь за границу в путешествие или на постоянное проживание, необходимо изучить местные правила. Украинцев в Польше могут оштрафовать на сотни злотых за будничные дела. Во многих случаях люди даже не подозревают, что нарушили закон.

Об этом говорится на портале Ukrainian in Poland.

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Штрафы за несоблюдение ПДД

Очень часто наказывают финансовыми санкциями именно за нарушение правил дорожного движения. Требований существует много, поэтому пропустить какое-то правило несложно. Распространенные причины взыскания штрафа с водителей такие:

превышение скорости — от 57 до 760 злотых, в зависимости от показателя на спидометре;

пересечение сплошной линии — от 100 злотых;

запрещенный обгон на дороге — от 200 злотых плюс начисление штрафных баллов;

проезд на красный свет — 500 злотых и 15 штрафных баллов;

непристегнутый ремень безопасности — 100 злотых плюс 5 штрафных баллов для водителя и пассажиров;

использование телефона во время вождения — 500 злотых и 12 штрафных баллов.

Так называемые Punkty Karne (штрафные баллы) являются неплохим средством сдерживания водителей. Превышение максимального количества влечет за собой лишение прав и необходимость заново сдавать экзамены.

Например, лимит для владельцев авто со стажем более 1 года — 24 балла, для новичков за рулем (стаж до 1 года) — 20 баллов. Их аннулируют через 12 месяцев после уплаты штрафа.

Штрафы в повседневной жизни

Финансовые взыскания ждут не только за нарушение ПДД. Некоторые поступки недопустимы в польском обществе, поэтому за несоблюдение правил поведения наказывают большими штрафами:

выгул собак без поводка и намордника в неположенном месте — 250 злотых;

неуборка за своими домашними любимцами на улице — 500 злотых;

приготовление барбекю на балконе — 500 злотых;

сбор грибов на территории, находящейся под государственной охраной — 500 злотых;

проезд в общественном транспорте без билета — от 150 до 250 злотых.

Украинцы могут оплатить штрафы наличными (например, полицейскому на месте), через банковскую систему или по письму с реквизитами. В зависимости от способа выставления максимальные сроки достигают 14 календарных дней, но лучше не оттягивать покрытие долга

Напомним, украинцев в Польше могут депортировать за нарушение миграционных требований. Самыми распространенными причинами изгнания являются проблемы с документами, просрочка визы, отсутствие вида на жительство и нелегальное трудоустройство.

Также мы писали, каких сезонных сотрудников ищут в Польше и сколько платят украинцам. Больше всего нуждаются в рабочих на фермы и поля (уход за животными и садами), на сбор ягод и в теплицы (сортировка овощей). Зарплата — в среднем от 13 до 22 злотых в час.