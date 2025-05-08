Украинцы в Польше — каких штрафов очень трудно избежать в 2025 году

Штрафов не избежать — за что могут строго наказать в Польше
Отправляясь за границу в путешествие или на постоянное проживание, необходимо изучить местные правила. Украинцев в Польше могут оштрафовать на сотни злотых за будничные дела. Во многих случаях люди даже не подозревают, что нарушили закон.
Об этом говорится на портале Ukrainian in Poland.
Штрафы за несоблюдение ПДД
Очень часто наказывают финансовыми санкциями именно за нарушение правил дорожного движения. Требований существует много, поэтому пропустить какое-то правило несложно. Распространенные причины взыскания штрафа с водителей такие:
- превышение скорости — от 57 до 760 злотых, в зависимости от показателя на спидометре;
- пересечение сплошной линии — от 100 злотых;
- запрещенный обгон на дороге — от 200 злотых плюс начисление штрафных баллов;
- проезд на красный свет — 500 злотых и 15 штрафных баллов;
- непристегнутый ремень безопасности — 100 злотых плюс 5 штрафных баллов для водителя и пассажиров;
- использование телефона во время вождения — 500 злотых и 12 штрафных баллов.
Так называемые Punkty Karne (штрафные баллы) являются неплохим средством сдерживания водителей. Превышение максимального количества влечет за собой лишение прав и необходимость заново сдавать экзамены.
Например, лимит для владельцев авто со стажем более 1 года — 24 балла, для новичков за рулем (стаж до 1 года) — 20 баллов. Их аннулируют через 12 месяцев после уплаты штрафа.
Штрафы в повседневной жизни
Финансовые взыскания ждут не только за нарушение ПДД. Некоторые поступки недопустимы в польском обществе, поэтому за несоблюдение правил поведения наказывают большими штрафами:
- выгул собак без поводка и намордника в неположенном месте — 250 злотых;
- неуборка за своими домашними любимцами на улице — 500 злотых;
- приготовление барбекю на балконе — 500 злотых;
- сбор грибов на территории, находящейся под государственной охраной — 500 злотых;
- проезд в общественном транспорте без билета — от 150 до 250 злотых.
Украинцы могут оплатить штрафы наличными (например, полицейскому на месте), через банковскую систему или по письму с реквизитами. В зависимости от способа выставления максимальные сроки достигают 14 календарных дней, но лучше не оттягивать покрытие долга
Напомним, украинцев в Польше могут депортировать за нарушение миграционных требований. Самыми распространенными причинами изгнания являются проблемы с документами, просрочка визы, отсутствие вида на жительство и нелегальное трудоустройство.
Также мы писали, каких сезонных сотрудников ищут в Польше и сколько платят украинцам. Больше всего нуждаются в рабочих на фермы и поля (уход за животными и садами), на сбор ягод и в теплицы (сортировка овощей). Зарплата — в среднем от 13 до 22 злотых в час.
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