Українці в Польщі — яких штрафів дуже важко уникнути у 2025 році

Платіжки і польські злоті. Фото: Pexels

Вирушаючи за кордон у подорож або на постійне проживання, необхідно вивчити місцеві правила. Українців у Польщі можуть оштрафувати на сотні злотих за буденні справи. У багатьох випадках люди навіть не підозрюють, що порушили закон.

Про це йдеться на порталі Ukrainian in Poland.

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Штрафи за недотримання ПДР

Дуже часто карають фінансовими санкціями саме за порушення правил дорожнього руху. Вимог існує багато, тож пропустити якесь правило нескладно. Поширені причини стягнення штрафу з водіїв такі:

перевищення швидкості — від 57 до 760 злотих, залежно від показнику на спідометрі;

перетин суцільної лінії — від 100 злотих;

заборонений обгін на дорозі — від 200 злотих плюс нарахування штрафних балів;

проїзд на червоне світло — 500 злотих і 15 штрафних балів;

непристебнутий ремінь безпеки — 100 злотих плюс 5 штрафних балів для водія і пасажирів;

використання телефону під час водіння — 500 злотих і 12 штрафних балів.

Так звані Punkty Karne (штрафні бали) є непоганим засобом стримування водіїв. Перевищення максимальної кількості тягне за собою позбавлення прав і необхідність заново складати іспити.

Наприклад, ліміт для власників авто зі стажем понад 1 рік — 24 бали, для новачків за кермом (стаж до 1 року) — 20 балів. Їх анулюють через 12 місяців після сплати штрафу.

Штрафи у повсякденному житті

Фінансові стягнення чекають не лише за порушення ПДР. Деякі вчинки неприпустимі в польському суспільстві, тож за недотримання правил поведінки карають великими штрафами:

вигул собак без повідця і намордника в недозволеному місці — 250 злотих;

неприбирання за своїми домашніми улюбленцями на вулиці — 500 злотих;

приготування барбекю на балконі — 500 злотих;

збір грибів на території, яка перебуває під державною охороною — 500 злотих;

проїзд у громадському транспорті без квитка — від 150 до 250 злотих.

Українці можуть сплатити штрафи готівкою (наприклад, поліцейському на місці), через банківську систему чи за листом із реквізитами. Залежно від способу виставлення максимальні терміни сягають 14 календарних днів, але краще не відтягувати покриття боргу

Нагадаємо, українців у Польщі можуть депортувати за порушення міграційних вимог. Найпоширенішими причинами вигнання є проблеми з документами, прострочення візи, відсутність дозволу на проживання і нелегальне працевлаштування.

Також ми писали, яких сезонних працівників шукають у Польщі та скільки платять українцям. Найбільше потребують робітників на ферми і поля (догляд за тваринами і садами), на збір ягід і в теплиці (сортування овочів). Зарплата — в середньому від 13 до 22 злотих на годину.