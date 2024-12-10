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Штраф за аванс — когда работодателя могут наказать

10 декабря 2024 12:05
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Выплата аванса в Украине — за что работодатель может получить штраф
Деньги в руке. Фото: Unsplash
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Зарплата является важным аспектом трудовых отношений, регулируемых действующим законодательством Украины. Обычно ее разбивают на два платежа: аванс и основную выплату. Более того, в Украине, если работодатель отказывается предоставить аванс и выплачивает зарплату одним платежом, ему грозит штраф.

О том, должен ли работодатель предоставлять аванс работникам и когда его нужно выплачивать, указано в законе Украины "Об оплате труда".

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Заработная плата должна уплачиваться в установленные законодательством сроки, гарантирующие регулярность и своевременность платежей для работников. Деньги должны поступать:

  • в рабочие дни;
  • дважды в месяц;
  • с интервалом, не превышающим шестнадцать календарных дней;
  • не позднее чем через семь дней после завершения месяца, за который производится выплата.

То есть, согласно законодательству, работодатели не имеют права выплачивать всю сумму заработной платы единоразово по истечении месяца, а должны обеспечивать получение аванса до основного расчета. Это говорится в ст. 115 КЗоТ и ст. 24 ЗУ "Об оплате труда".

Аванс – это оплата труда за первую половину месяца. То есть деньги должны поступать работнику за первые 15 дней независимо от того, сколько дней в месяце. Например, если работнику за декабрь 2024 начислено 30 000 грн, распределение выплат может выглядеть так:

  • 22 декабря — аванс в сумме 13 000 грн;
  • 07 января — остальная заработная плата 17 000 грн.

Сумма заработной платы за первую половину месяца не должна быть меньше оплаты фактически отработанного времени на основе тарифной ставки (должностного оклада). При определении размера аванса — премии, надбавки и другие поощрительные выплаты не учитываются.

Если день выплаты приходится на выходной, то согласно ст. 24 Закона Украины "Об оплате труда" заработную плату выплачивают накануне выходного дня.

Могут ли наказать работодателя, не выплачивающего аванс работникам

Еще в 2010 году Министерство труда и социальной политики Украины в своем письме подчеркивало, что выплата заработной платы только один раз в месяц, даже с согласия работника, является нарушением трудового законодательства.

Кроме того, согласно ст. 265 КЗоТ, за нарушение сроков выплаты заработной платы предусмотрен штраф в размере трех минимальных зарплат, определенных на момент выявления нарушения, то есть 24 000 грн по состоянию на 2024 год.

Ранее мы писали, что на протяжении карьеры люди часто меняют работу. Иногда увольнение происходит не по желанию работника. В таких случаях, когда увольняет работодатель, работники могут получить финансовую компенсацию.

Также мы рассказывали, что зима всегда повышает риск заболеть или простудиться. Если работник болеет, он может оформить больничный и получить финансовую компенсацию за время своей нетрудоспособности.

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