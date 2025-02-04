Штрафы за моббинг на работе – что грозит сотрудникам за травлю коллег

Украинские гривны в руках. Фото: УНИАН

Психологическое давление на сотрудников, унижение их чести и достоинства, оскорбительные слова в сторону коллеги — все это проявления моббинга. Травля на работе является преступлением, которое влечет за собой ответственность в виде штрафов и даже увольнения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев за моббинг на рабочем месте.

Читайте также:

Ответственность за моббинг

Этот термин внесли в Кодекс об административных правонарушениях и в Кодекс законов о труде относительно недавно, однако в обществе его проявления существуют давно. Чтобы минимизировать подобные случаи в трудовых отношениях, в законе прописали финансовые санкции за умышленную и систематическую травлю сотрудников с целью психологического/экономического давления.

Согласно статье 173-5 КУоАП, моббинг влечет за собой:

для физических лиц — штраф в размере от 850 до 1 700 грн или общественные работы на срок от 20 до 30 часов;

для ФЛП и должностных лиц — штраф в размере от 1 700 до 3 400 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

В случае совершения моббинга группой лиц или человеком, которого в течение года привлекли к административной ответственности за аналогичные действия, санкция увеличится до 1 700-3 400 грн для сотрудников и до 3 400-6 800 грн для должностных лиц. Продолжительность общественных работ увеличится до 30-50 и 40-60 часов соответственно.

Также существует статья 41 КЗоТ, в которой сказано:

"Трудовой договор может быть расторгнут в случае совершения руководителем предприятия, учреждения, организации моббинга (травли) независимо от форм проявления и/или непринятия мер по его прекращению, установленного судебным решением, вступившим в законную силу".

Что делать пострадавшим сотрудникам

Не стоит терпеть издевательства коллег, ведь закон защищает права потерпевших и способен наказать виновных в нарушении. Необходимо собрать доказательства неправомерных поступков на работе, зафиксировав моббинг на камеру, сделав скриншоты переписки или записав телефонные разговоры.

Собранные материалы надо приобщить к жалобе и направить в Государственную службу Украины по вопросам труда. Этот орган проведет проверку на предприятии, составит протокол об административном правонарушении и отправит в суд для установления наличия травли.

Истец также может потребовать от обидчиков компенсацию морального вреда. Или возврата денег, потраченных на консультации с психологом, лекарственные средства и тому подобное.

Напомним, у многих украинцев возникают вопросы о правомерности сокращения штата в условиях военного положения. По закону работодатель имеет право увольнять сотрудников даже в период временной нетрудоспособности или во время отпуска. Речь идет о предприятиях именно негосударственной формы собственности.

Также мы писали, что физические лица-предприниматели, которые используют наемный труд, должны иметь правила внутреннего трудового распорядка. Это локальный нормативный акт, который уточняет нормы трудового законодательства на производстве и защищает права сотрудников.