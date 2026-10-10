Какие штрафы грозят военнослужащим за нарушение дисциплины: суммы в 2026 году

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие могут нести ответственность за административные правонарушения как по общим правилам, так и по специальным нормам, предусмотренным для армии. В зависимости от нарушения им грозят штрафы или арест с содержанием в гауптвахте.

В Минобороны разъяснили, за какие поступки военнослужащий несет именно административную, а не дисциплинарную или уголовную ответственность, передают Новини.LIVE.

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Как военных привлекают к административной ответственности

Для военнослужащих действуют особые правила ответственности за административные правонарушения. В соответствии со статьей 15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за большинство нарушений, за которые гражданские лица получают административные взыскания, военные отвечают в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил Украины.

В таких случаях командир может применить дисциплинарное взыскание в пределах своих полномочий и в соответствии с требованиями устава.

В то же время существуют исключения, когда военнослужащие несут административную ответственность на общих основаниях, наравне с гражданскими лицами. В частности, это касается:

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нарушений правил дорожного движения;

коррупционных административных правонарушений;

домашнего насилия;

нарушений таможенных правил;

нарушений правил охоты и рыболовства, санитарных норм и т. п.

При этом к военнослужащим не применяются общественные работы, исправительные работы и административный арест.

Отдельно КоАП предусматривает ответственность за военные административные правонарушения, перечисленные в статьях 172-10–172-20 главы 13-Б. Речь идет о нарушениях, связанных с прохождением военной службы, если они не содержат признаков уголовного правонарушения.

Какие штрафы и сроки гауптвахты предусмотрены для военнослужащих

Глава 13-Б КоАП содержит 11 составов военных административных правонарушений. Санкции зависят от вида нарушения, обстоятельств его совершения и наличия рецидива.

Штрафы исчисляются в необлагаемых минимумах доходов граждан (нмдг). Для расчета административных штрафов один такой минимум составляет 17 грн:

Статья 172-10. Отказ от выполнения законных требований командира (начальника) — штраф от 100 до 500 нмдг (1 700–8 500 грн) или гауптвахта до 10 суток. В особый период, кроме военного положения, — штраф от 500 до 1 000 НМДГ (8 500–17 000 грн) или гауптвахта на 10–15 суток.

Статья 172-11. Самовольное оставление воинской части или места службы — для военнослужащих срочной службы за отсутствие до трех суток предусмотрена гауптвахта до 10 суток, а за повторное в течение года аналогичное нарушение — на 7–15 суток. Для других военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время сборов за отсутствие до 10 суток — штраф от 500 до 1 000 нмдг (8 500–17 000 грн) или гауптвахта до 10 суток. В особый период, кроме военного положения, — штраф от 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) или гауптвахта на 10–15 суток. За отсутствие сверх установленных законом сроков возможна уголовная ответственность по статьям 407 или 408 Уголовного кодекса Украины.

Статья 172-12. Неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества — штраф от 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) или гауптвахта до 10 суток. В особый период — штраф от 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) или гауптвахта на 10–15 суток.

Статья 172-13. Злоупотребление военным должностным лицом властью или служебным положением — штраф от 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) или гауптвахта до 10 суток. В особый период, кроме военного положения, — штраф от 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) или гауптвахта на 10–15 суток.

Статья 172-14. Превышение военным должностным лицом полномочий или служебных полномочий — штраф от 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) или гауптвахта до 10 суток. В особый период — штраф от 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) или гауптвахта на 10–15 суток.

Статья 172-15. Небрежное отношение к военной службе — штраф от 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) или гауптвахта до 10 суток. В особый период — штраф от 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) или гауптвахта на 10–15 суток.

Статья 172-16. Бездействие военных властей — штраф от 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) или гауптвахта до 10 суток. В особый период — штраф от 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) или гауптвахта на 10–15 суток.

Статья 172-17. Нарушение правил несения боевого дежурства — штраф от 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) или гауптвахта до 10 суток. В особый период — штраф от 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) или гауптвахта на 10–15 суток.

Статья 172-18. Нарушение правил несения пограничной службы — штраф от 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) или гауптвахта до 10 суток. В особый период — штраф от 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) или гауптвахта на 10–15 суток.

Статья 172-19. Нарушение правил обращения с оружием и опасными веществами — штраф от 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) или гауптвахта до 10 суток. В особый период — штраф от 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) или гауптвахта на 10–15 суток.

Статья 172-20. Употребление алкоголя, наркотических веществ или исполнение служебных обязанностей в состоянии опьянения — штраф от 100 до 500 нмдг (1 700–8 500 грн) или гауптвахта до 7 суток. За участие командиров в употреблении таких веществ вместе с подчинёнными во время исполнения ими служебных обязанностей, сокрытие таких случаев или непринятие необходимых мер — штраф от 500 до 1 000 нмдг (8 500–17 000 грн) или гауптвахта до 10 суток. За повторное в течение года нарушение или совершение соответствующих действий в особый период — штраф от 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) или гауптвахта на 10–15 суток.

Важно учитывать, что конкретная санкция зависит от части статьи, обстоятельств дела и действующей редакции законодательства.

Какие взыскания могут назначить военнослужащему

За военные административные правонарушения, предусмотренные главой 13-Б КУоАП, применяются два основных вида взысканий:

Штраф. Его размер определяется соответствующей статьей Кодекса и зависит от тяжести нарушения и обстоятельств его совершения. Арест с содержанием в гауптвахте. Военнослужащего могут поместить в гауптвахту Военной службы правопорядка (ВСП) на срок, установленный соответствующей санкцией. Такое административное взыскание не применяется к военнослужащим-женщинам.

В то же время арест с содержанием в гауптвахте не является обычной дисциплинарной мерой. В соответствии со статьей 32-1 КУоАП, он применяется только в определенных законом случаях за отдельные военные административные правонарушения.

Решение о таком взыскании принимает судья районного, районного в городе, городского или городского районного суда.

Таким образом, административный арест в гауптвахте следует отличать от дисциплинарных взысканий, которые командование может применять к военнослужащим в соответствии с Дисциплинарным уставом ВСУ.

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