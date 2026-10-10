Які штрафи загрожують військовослужбовцям за порушення дисципліни: суми у 2026 році

Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці можуть відповідати за адміністративні правопорушення як за загальними правилами, так і за спеціальними нормами, передбаченими для армії. Залежно від порушення їм загрожують штрафи або арешт з утриманням на гауптвахті.

У Міноборони роз’яснили, за які вчинки військовослужбовець несе саме адміністративну, а не дисциплінарну чи кримінальну відповідальність, передають Новини.LIVE.

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Як військових притягують до адміністративної відповідальності

Для військовослужбовців діють особливі правила відповідальності за адміністративні правопорушення. Відповідно до статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за більшість порушень, за які цивільні громадяни отримують адміністративні стягнення, військові відповідають за Дисциплінарним статутом Збройних сил України.

У таких випадках командир може застосувати дисциплінарне стягнення в межах своїх повноважень та відповідно до вимог статуту.

Водночас є винятки, коли військовослужбовці несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах, нарівні з цивільними. Зокрема, це стосується:

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порушень правил дорожнього руху;

корупційних адміністративних правопорушень;

домашнього насильства;

порушень митних правил;

порушень правил полювання та рибальства, санітарних норм тощо.

При цьому до військовослужбовців не застосовують громадські роботи, виправні роботи та адміністративний арешт.

Окремо КУпАП передбачає відповідальність за військові адміністративні правопорушення, перелічені у статтях 172-10–172-20 глави 13-Б. Йдеться про порушення, пов'язані з проходженням військової служби, якщо вони не містять ознак кримінального правопорушення.

Які штрафи та строки гауптвахти передбачені для військових

Глава 13-Б КУпАП містить 11 складів військових адміністративних правопорушень. Санкції залежать від виду порушення, обставин його вчинення та наявності повторності.

Штрафи обчислюють у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян (нмдг). Для розрахунку адміністративних штрафів один такий мінімум становить 17 грн:

Стаття 172-10. Відмова від виконання законних вимог командира (начальника) — штраф від 100 до 500 нмдг (1 700–8 500 грн) або гауптвахта до 10 діб. В особливий період, крім воєнного стану, — штраф від 500 до 1 000 нмдг (8 500–17 000 грн) або гауптвахта на 10–15 діб.

Стаття 172-11. Самовільне залишення військової частини або місця служби — для військовослужбовців строкової служби за відсутність до трьох діб передбачена гауптвахта до 10 діб, а за повторне протягом року аналогічне порушення — на 7–15 діб. Для інших військовослужбовців, а також військовозобов'язаних і резервістів під час зборів за відсутність до 10 діб — штраф від 500 до 1 000 нмдг (8 500–17 000 грн) або гауптвахта до 10 діб. В особливий період, крім воєнного стану, — штраф від 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) або гауптвахта на 10–15 діб. За відсутність понад установлені законом строки можлива кримінальна відповідальність за статтями 407 або 408 Кримінального кодексу України.

Стаття 172-12. Необережне знищення або пошкодження військового майна — штраф від 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) або гауптвахта до 10 діб. В особливий період — штраф від 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) або гауптвахта на 10–15 діб.

Стаття 172-13. Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем — штраф від 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) або гауптвахта до 10 діб. В особливий період, крім воєнного стану, — штраф від 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) або гауптвахта на 10–15 діб.

Стаття 172-14. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень — штраф від 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) або гауптвахта до 10 діб. В особливий період — штраф від 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) або гауптвахта на 10–15 діб.

Стаття 172-15. Недбале ставлення до військової служби — штраф від 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) або гауптвахта до 10 діб. В особливий період — штраф від 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) або гауптвахта на 10–15 діб.

Стаття 172-16. Бездіяльність військової влади — штраф від 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) або гауптвахта до 10 діб. В особливий період — штраф від 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) або гауптвахта на 10–15 діб.

Стаття 172-17. Порушення правил несення бойового чергування — штраф від 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) або гауптвахта до 10 діб. В особливий період — штраф від 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) або гауптвахта на 10–15 діб.

Стаття 172-18. Порушення правил несення прикордонної служби — штраф від 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) або гауптвахта до 10 діб. В особливий період — штраф від 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) або гауптвахта на 10–15 діб.

Стаття 172-19. Порушення правил поводження зі зброєю та небезпечними речовинами — штраф від 100 до 1 000 нмдг (1 700–17 000 грн) або гауптвахта до 10 діб. В особливий період — штраф від 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) або гауптвахта на 10–15 діб.

Стаття 172-20. Розпивання алкоголю, вживання наркотичних речовин або виконання обов'язків служби у стані сп'яніння — штраф від 100 до 500 нмдг (1 700–8 500 грн) або гауптвахта до 7 діб. За участь командирів у вживанні таких речовин разом із підлеглими під час виконання ними службових обов'язків, приховування таких випадків або невжиття необхідних заходів — штраф від 500 до 1 000 нмдг (8 500–17 000 грн) або гауптвахта до 10 діб. За повторне протягом року порушення або вчинення відповідних дій в особливий період — штраф від 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн) або гауптвахта на 10–15 діб.

Важливо враховувати, що конкретна санкція залежить від частини статті, обставин справи та чинної редакції законодавства.

Які стягнення можуть призначити військовослужбовцю

За військові адміністративні правопорушення, передбачені главою 13-Б КУпАП, застосовують два основні види стягнень:

Штраф. Його розмір визначається відповідною статтею Кодексу та залежить від тяжкості порушення й обставин його вчинення. Арешт з утриманням на гауптвахті. Військовослужбовця можуть помістити на гауптвахту Військової служби правопорядку (ВСП) на строк, установлений відповідною санкцією. Таке адміністративне стягнення не застосовується до військовослужбовців-жінок.

Водночас арешт з утриманням на гауптвахті не є звичайним дисциплінарним заходом. Відповідно до статті 32-1 КУпАП, його застосовують лише у визначених законом випадках за окремі військові адміністративні правопорушення.

Рішення про таке стягнення ухвалює суддя районного, районного у місті, міського або міськрайонного суду.

Отже, адміністративний арешт на гауптвахті потрібно відрізняти від дисциплінарних стягнень, які командування може застосовувати до військовослужбовців відповідно до Дисциплінарного статуту ЗСУ.

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