Что грозит за курение кальяна в ресторане или кафе — суммы штрафов в 2025 году

Деньги в руках. Фото: Unsplash

Украинское законодательство запрещает использование табачных изделий в ресторанах и других заведениях питания. Это распространяется как на сигареты, так и на кальян. За его употребление в общественных местах грозит немаленькая штрафная санкция.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет за нарушение запрета на курение кальянов.

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Что говорит закон о кальянах

До 2022 года субъекты хозяйствования пользовались лазейкой в законодательстве, которая позволяла избегать ответственности за курение кальянов в помещениях ресторанов. Однако в 2022 году вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака".

В нем расширили терминологию, добавив "употребление и использование табачных изделий" в перечень запрещенных действий в общественных местах. Этим наложили табу на все формы потребления, а не только на непосредственно процесс курения.

Запрет кальянов распространяется на все заведения ресторанного хозяйства. В соответствии с ДСТУ 4281:2004 ими считаются:

рестораны;

кафе;

кофейни;

кафе-бары;

кафе-пекарни;

чайные салоны;

кафетерии;

закусочные;

кабаки.

Употребление кальяна не допустимо во внутренних помещениях заведений, предназначенных для обслуживания и пребывания потребителей, обеспечения работы персонала и тому подобное.

Какие штрафы для бизнеса

Наказывают за нарушение закона не посетителей ресторанов, которые употребляют кальяны, а субъекты хозяйствования. В законе "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" говорится:

"Штраф за размещение пепельниц или кальяна или курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в помещениях заведений ресторанного хозяйства — 3 000 грн, а в случае повторного в течение года нарушения — 15 000 грн".

Контроль за соблюдением антитабачного законодательства возложен на Госпродпотребслужбу, которая имеет полномочия проводить плановые/внеплановые проверки бизнеса, фиксировать нарушения и требовать их устранения, накладывать штрафные санкции на заведения ресторанного хозяйства.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, несмотря на запрет ароматизированных электронных сигарет, только 2,2% потребителей отказались от них, тогда как большинство находит обходные пути. Из-за отсутствия контроля за составом таких жидкостей эксперты призывают к активной просветительской работе.

Также мы писали, что в Испании штрафуют туристов за курение на пляже. В зависимости от местности, нарушителям придется отдать до 2 000 евро. Плюс существует ограничение на употребление алкоголя в общественных местах — штраф до 3 000 евро.