Скільки людей кинула палити електронні сигарети - дані опитування

Електронні сигарети. Фото: Depositphotos

Нещодавно в Україні набув чинності закон про заборону електронних сигарет. Близько 70% користувачів ароматизованих електронних сигарет знають, що вони заборонені в Україні. Проте лише 2,2% споживачів перестали вживати їх після заборони.

Про це повідомляє керівник громадської організації "Європейський вибір України" Тарас Клименко під час пресконференції на тему "Що думають українці про ініціативи у сфері боротьби з курінням", присвяченій результатам опитування, проведеного громадською організацією "Європейський вибір України" разом з соціологічною службою Центру Разумкова.

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Він повідомив, що виробники електронних сигарет знайшли спосіб обійти закон. Вони пропонують споживачам так звані "самозаміси" — набори окремих компонентів, які користувач змішує самостійно.

Як зазначає Тарас Клименко, коли користувач самостійно змішує рідину для електронних сигарет, контролювати рівень шкідливих або навіть заборонених речовин практично неможливо. Саме тому важливо проводити просвітницьку роботу серед споживачів і пояснювати потенційні ризики такої продукції.

Заборона деяких тютюнових та нікотинових виробів призводить до того, що споживачі шукають заборонені продукти в інших країнах або на нелегальному ринку — так відповіли 76% респондентів.

"Досвід з електронними сигаретами довів, що заборони не завжди ефективні — потрібен також контроль обігу та інформування як молоді, так і дорослого населення", — пояснив Тарас Клименко.

У той же час 78,5% респондентів вважають, що замість запровадження заборон уряд повинен зосередитися на інформуванні курців про переваги відмови від тютюну та заохоченні переходу на менш шкідливі альтернативи для тих, хто не планує кинути курити.

"Цей сигнал регуляторам варто розглядати як аргумент на користь комплексного підходу: посилення контролю, ефективної міжвідомчої взаємодії та інформування населення щодо ризиків, пов’язаних із споживанням нелегальної продукції", — підсумував Тарас Клименко.

Нагадаємо, що на презентації результатів Глобального опитування молоді щодо тютюну повідомили, що в Україні майже половина підлітків має досвід куріння.

А у Франції мають намір повністю заборонити куріння в громадських місцях, де часто перебувають діти. Обмеження стосуватимуться зокрема пляжів, міських парків і зупинок громадського транспорту.