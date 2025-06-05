Сколько людей бросила курить электронные сигареты - данные опроса

Электронные сигареты. Фото: Depositphotos

Недавно в Украине вступил в силу закон о запрете электронных сигарет. Около 70% пользователей ароматизированных электронных сигарет знают, что они запрещены в Украине. Однако лишь 2,2% потребителей перестали употреблять их после запрета.

Об этом сообщает руководитель общественной организации "Европейский выбор Украины" Тарас Клименко во время пресс-конференции на тему "Что думают украинцы об инициативах в сфере борьбы с курением", посвященной результатам опроса, проведенного общественной организацией "Европейский выбор Украины" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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Он сообщил, что производители электронных сигарет нашли способ обойти закон. Они предлагают потребителям так называемые "самозамесы" — наборы отдельных компонентов, которые пользователь смешивает самостоятельно.

Как отмечает Тарас Клименко, когда пользователь самостоятельно смешивает жидкость для электронных сигарет, контролировать уровень вредных или даже запрещенных веществ практически невозможно. Именно поэтому важно проводить просветительскую работу среди потребителей и объяснять потенциальные риски такой продукции.

Запрет некоторых табачных и никотиновых изделий приводит к тому, что потребители ищут запрещенные продукты в других странах или на нелегальном рынке — так ответили 76% респондентов.

"Опыт с электронными сигаретами доказал, что запреты не всегда эффективны — нужен также контроль оборота и информирование как молодежи, так и взрослого населения", — пояснил Тарас Клименко.

В то же время 78,5% респондентов считают, что вместо введения запретов правительство должно сосредоточиться на информировании курильщиков о преимуществах отказа от табака и поощрении перехода на менее вредные альтернативы для тех, кто не планирует бросить курить.

"Этот сигнал регуляторам следует рассматривать как аргумент в пользу комплексного подхода: усиление контроля, эффективного межведомственного взаимодействия и информирования населения о рисках, связанных с потреблением нелегальной продукции", — подытожил Тарас Клименко.

Напомним, что на презентации результатов Глобального опроса молодежи относительно табака сообщили, что в Украине почти половина подростков имеет опыт курения.

А во Франции намерены полностью запретить курение в общественных местах, где часто находятся дети. Ограничения будут касаться в частности пляжей, городских парков и остановок общественного транспорта.