Суровое наказание для работодателей — за что придется заплатить 80 000 грн в 2025 году

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Чтобы найти работу в Украине, достаточно отыскать вакансию на кадровом портале. Объявлений в интернете от работодателей и рекрутинговых агентств множество, но большая часть из них содержит дискриминационные формулировки и манипулятивные элементы. Это грозит компаниям большими штрафами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему работодателей могут оштрафовать на 80 000 грн.

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Проблемные вакансии

В Украине действует закон № 3992-IX от 8 октября 2024 года, согласно которому усилился государственный контроль за содержанием рекламных материалов, в том числе касающихся предложений работы. Госпродпотребслужба начала активно мониторить рынок вакансий и искать объявления, которые не соответствуют новым требованиям.

Под проверку попадут как работодатели, так и рекрутинговые компании, а источниками размещения вакансий определили специализированные сайты (Work.ua, Robota.ua, Jobs.ua), социальные сети и печатные издания. Контролирующий орган сосредоточит внимание на поисках дискриминационных формулировок, а именно:

возрастных ограничений;

преимущества по полу, если характер работы объективно этого не требует;

требований к внешности и физическому состоянию;

ограничений на основе этнического/расового происхождения, гражданства;

требований к семейному положению, наличию детей, религиозным убеждениям.

Также под запрет подпадают манипулятивные формулировки в вакансиях, которые могут вводить соискателей работы в заблуждение. К недобросовестным элементам относятся:

завышенная или нечеткая заработная плата, обещание "высокого дохода" без конкретики;

скрытые условия труда (отсутствие информации о ненормированном рабочем дне, ночных сменах, неоплачиваемом испытательном сроке);

общие и нечеткие формулировки, создающие идеализированное впечатление о работе;

неполное раскрытие должностных обязанностей;

обещание официального трудоустройства при фактическом оформлении ФЛП или заключении гражданско-правового договора.

Наличие указанных признаков в тексте объявления нарушает права кандидатов, подрывает доверие к работодателю и негативно влияет на репутацию компании в долгосрочной перспективе.

Какая ответственность за нарушение

Некорректные тексты вакансий влекут за собой финансовую ответственность. Согласно статье 24-1 закона "О рекламе", размещение объявлений с дискриминационными формулировками наказывается штрафом в размере 10 минимальных заработных плат, установленных на момент выявления нарушения. В 2025 году речь идет о сумме 80 000 грн.

Ответственность за манипулятивные элементы прописана в статье 27 этого же закона — пятикратная стоимость распространенной рекламы (вакансии на кадровом портале). Размер определяют из договорной (контрактной) цены без учета внесенных налогов, сборов и других обязательных платежей.

За повторное совершение перечисленных нарушений в течение года предусмотрена ответственность в виде штрафа в двойном размере. Плюс не исключено, что бизнес привлечет к себе внимание контролирующих органов, в частности Гоструда. Тогда не удастся избежать проверки для выявления других нарушений в сфере трудового законодательства.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторых категорий украинцев работодатели неохотно трудоустраивают. На рынке мало задействованы внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, опытные сотрудники в возрасте 50+, студенты, пенсионеры, ветераны и молодые матери с маленькими детьми.

Также мы писали, что украинцы смогут искать работу в Дії. Планируется запуск двухлетнего экспериментального проекта, цель которого — привлечь граждан к трудоустройству на государственную службу, используя цифровые инструменты.