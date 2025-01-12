Кто к 2030 году потеряет работу из-за ИИ — список профессий

Мужчина играет в шахматы с роботом. Фото: Pexels

Спрос на специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) стремительно растет. По данным исследования, 41% компаний по всему миру планируют сократить количество сотрудников к 2030 году из-за автоматизации процессов с помощью ИИ.

О том, работников каких профессий сможет заменить искусственный интеллект к 2030 году, сообщает CNN.

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Многие компании заявляют, что будут инвестировать в переобучение своих работников, чтобы они могли эффективно работать с новыми технологиями.

Согласно опросу Всемирного экономического форума (WEF), 77% компаний планируют переквалифицировать своих работников для работы с ИИ в ближайшие пять лет. Однако в этом году WEF отмечает, что влияние ИИ на рынок труда будет не только положительным. Спрос на специалистов в области ИИ также растет:

70% компаний ищут разработчиков ИИ;

62% компаний — специалистов, работающих с этими технологиями.

Прогнозы показывают, что наибольшие сокращения коснутся работников почтовых служб, секретарей и специалистов по расчету зарплаты, а также графических дизайнеров и юристов. Это связано не только с развитием ИИ, но и с другими тенденциями на рынке труда. В то же время эксперты отмечают, что основным результатом влияния ИИ будет улучшение человеческих навыков, а не их полная замена.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в январе 2025 года работодатели активно ищут сотрудников через кадровые порталы. Среди самых популярных вакансий есть и ориентированные на людей старшего возраста.

Также мы рассказывали, что многие украинцы ставят себе вопрос, возможно ли сегодня прожить на месячный бюджет в 10 тысяч гривен. Этот вопрос заинтересовал учительницу математики, которая решила обратиться за советом к искусственному интеллекту ChatGPT. Несмотря на то, что предложенные советы по управлению бюджетом выглядят логичными, многие украинцы считают их оторванными от реальности.