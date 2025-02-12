Когда появятся тепличные овощи на прилавках и что будет с ценами в Украине

Цены на помидоры черри в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Больше всего зимой дорожают овощи, поскольку украинские производители не могут конкурировать с импортом. А тепличное выращивание активизируется ближе к середине весны. Тогда эксперты ожидают ценовые изменения, которые понравятся потребителям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда в Украине начнут продавать тепличные овощи и что будет со стоимостью продуктов.

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Что влияет на стоимость овощей

Спрос на помидоры, огурцы и другие популярные овощи сохраняется в течение всего года, поскольку продукты используют в приготовлении многих блюд. В то же время, украинские производители не способны удовлетворить потребности покупателей осенью и зимой, поэтому приходится завозить товар из-за рубежа.

Это главная причина подорожания овощей. На ценообразование влияют различные факторы, в частности логистические расходы, высокие тарифы на топливо, курс валюты, усложненная транспортировка и тому подобное. Как результат — украинцы видят на прилавках супермаркетов помидоры по 120 грн/кг.

Цены на овощи в Украине по состоянию на 12 февраля. Фото: скриншот

Цены на овощи в Украине по состоянию на 12 февраля. Фото: скриншот 1 / 2

Плюс не стоит забывать о возможном дефиците урожая в странах-экспортерах. В конце 2024 года резко подорожал чеснок, так как мировое выращивание столкнулось с кризисом из-за неблагоприятных погодных условий. Проблемы на мировом рынке также провоцируют рост цены на продукты питания.

Когда в Украине появятся тепличные овощи

Традиционно первый тепличный урожай появится в апреле. По состоянию на середину февраля 2025 года в супермаркетах продают некоторые овощи, выращенные в теплицах, но стоимость не радует. По данным EastFruit, предложение очень ограничено, поэтому производители установили цены на уровне 80-120 грн/кг.

Стоимость тепличных огурцов в Украине (АТБ). Фото: скриншот

Себестоимость продукции выросла из-за перебоев с поставками электроэнергии и обновленных тарифов. Приходится тратить больше денег на обогрев теплиц, поэтому даже отечественные продукты не способны конкурировать с импортными в вопросе цены.

Что будет с ценами на овощи

Основные хозяйства сосредоточены в Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Киевской и Днепропетровской областях. Именно оттуда начнут поступать первые партии тепличных овощей в апреле. Аналитики прогнозируют, что в начале сезона огурцы будут стоить в пределах 80-100 грн/кг, помидоры — 90-120 грн/кг.

Ближе к лету стоимость снизится и стабилизируется благодаря увеличению предложения на рынке. Однако украинцев предостерегают не надеяться на возвращение ценников прошлых лет, ведь инфляция никуда не делась. На показатели будут влиять такие факторы:

себестоимость выращивания;

энергетические затраты;

курс валют (формирует себестоимость производственных материалов, в частности семян и удобрений);

погодные условия, которые могут препятствовать урожайности;

рыночная конкуренция.

Следует принимать во внимание темпы инфляции, изменение реальной покупательной способности граждан. Не исключено, что производителям придется снизить цены на тепличные овощи уже в апреле. А существенное удешевление начнется в мае-июне, когда наладится механизм выращивания в открытом грунте.

Напомним, стоимость помидоров в Киеве варьируется в зависимости от супермаркета. В АТБ тепличные томаты 1 сорта стоили 89,89 грн за килограмм со скидкой, коктейльные — 16 грн за 100 г, розовые — 14 грн за 100 г.

Также мы писали, что цены на клубнику бьют рекорды. В Варусе нужно заплатить 549 грн на килограмм ягод в небольшом контейнере. Но внешний вид клубники не самый лучший, потому что многие плоды имеют следы гниения и порчи.