Коли з’являться тепличні овочі на прилавках і що буде з цінами в Україні

Ціни на помідори черрі в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Чи не найбільше взимку дорожчають овочі, оскільки українські виробники не можуть конкурувати з імпортом. А тепличне вирощування активізується ближче до середини весни. Тоді експерти очікують на цінові зміни, які сподобаються споживачам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли в Україні почнуть продавати тепличні овочі та що буде з вартістю продуктів.

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Що впливає на вартість овочів

Попит на помідори, огірки та інші популярні овочі зберігається протягом усього року, оскільки продукти використовують у приготуванні багатьох страв. Водночас українські виробники не здатні задовольнити потреби споживачів восени і взимку, тож доводиться завозити товар з-за кордону.

Це головна причина дорожчання овочів. На ціноутворення впливають різні чинники, зокрема логістичні витрати, високі тарифи на пальне, курс валюти, ускладнене транспортування тощо. Як результат — українці бачать на прилавках супермаркетів помідори за 120 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні станом на 12 лютого. Фото: скриншот

Ціни на овочі в Україні станом на 12 лютого. Фото: скриншот 1 / 2

Плюс не варто забувати про можливий дефіцит врожаю в країнах-експортерах. Наприкінці 2024 року різко подорожчав часник, бо світове вирощування зазнало кризи через несприятливі погодні умови. Проблеми на світовому ринку також провокують зростання ціни на продукти харчування.

Коли в Україні з’являться тепличні овочі

Традиційно перший тепличний врожай з’явиться у квітні. Станом на середину лютого 2025 року в супермаркетах продають деякі овочі, вирощені в теплицях, але вартість не радує. За даними EastFruit, пропозиція дуже обмежена, тому виробники встановили ціни на рівні 80-120 грн/кг.

Вартість тепличних огірків в Україні (АТБ). Фото: скриншот

Собівартість продукції виросла через перебої з постачанням електроенергії та оновлені тарифи. Доводиться витрачати більше коштів на обігрів теплиць, тому навіть вітчизняні продукти не здатні конкурувати з імпортними в питанні ціни.

Що буде з цінами на овочі

Основні господарства зосереджені в Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій, Київській та Дніпропетровській областях. Саме звідти почнуть надходити перші партії тепличних овочів у квітні. Аналітики прогнозують, що на початку сезону огірки коштуватимуть у межах 80-100 грн/кг, помідори — 90-120 грн/кг.

Ближче до літа вартість знизиться і стабілізується завдяки збільшенню пропозиції на ринку. Водночас українців застерігають не сподіватися на повернення цінників минулих років, бо інфляція нікуди не поділася. На показники впливатимуть такі чинники:

собівартість вирощування;

енергетичні витрати;

курс валют (формує собівартість виробничих матеріалів, зокрема насіння і добрив);

погодні умови, які можуть перешкоджати врожайності;

ринкова конкуренція.

Варто брати до увагу темпи інфляції, зміну реальної купівельної спроможності громадян. Цілком імовірно, що виробникам доведеться знизити ціни на тепличні овочі вже у квітні. А суттєве здешевлення почнеться у травні-червні, коли налагодиться механізм вирощування у відкритому ґрунті.

Нагадаємо, вартість помідорів в Києві варіюється залежно від супермаркету. В АТБ тепличні томати 1 ґатунку коштували 89,89 грн за кілограм зі знижкою, коктейльні — 16 грн за 100 г, рожеві — 14 грн за 100 г.

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