Самые дорогие отели Тенерифе: сколько стоит all inclusive на райском острове

Отели на острове Тенерифе, столик с едой. Фото: Tripadvisor, Booking. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Некоторые украинцы, планируя летний отдых, выбирают бюджетные курорты. А кто-то бронирует номера в самых дорогих отелях, чтобы получить качественное обслуживание и максимальный сервис. Среди популярных, но недешевых направлений в августе 2026 года — так называемый "остров вечной весны".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит отдых на Тенерифе и что получают гости самых дорогих отелей острова.

Поездка на остров Тенерифе

Он входит в архипелаг Канарских островов, расположенных в Атлантическом океане у побережья Африки (принадлежит Испании). Его неофициально называют "островом вечной весны" из-за комфортной температуры в течение всех сезонов года.

Отдых на Тенерифе сочетает европейский сервис с невероятно красивыми природными ландшафтами. Пляжный сезон длится с мая по октябрь, однако благоприятные погодные условия позволяют комфортно проводить время на острове даже зимой, поскольку температура редко опускается ниже +20 градусов.

Помимо пляжного отдыха, туристы могут проводить время в аквапарке, ботаническом саду, на экскурсиях, в ночных клубах, развлекательных центрах и т. д. Скучать гостям и жителям Тенерифе точно не придется.

Самые дорогие отели Тенерифе

Забронировать номер можно с помощью специальных сервисов, в частности Booking. Одним из самых дорогих является JOIA Salomé by Iberostar, который принимает только взрослых гостей. То есть с детьми поселиться нельзя. За улучшенный люкс с видом на море придется заплатить около 1 000 долларов.

Отель JOIA Salomé by Iberostar на Тенерифе. Фото: скриншот

За такие деньги туристы получают:

два бассейна;

SPA-центр и оздоровительные процедуры;

шесть ресторанов;

парковочные места;

фитнес-центр;

бар;

живую музыку;

прокат автомобилей и т. д.

Еще один пятизвездочный отель на острове Тенерифе — Hard Rock. Он расположен на побережье в тихом жилом районе Коста-Адехе. На территории отеля есть четыре бассейна для взрослых и детей, терраса для загара, сад, детский клуб, игровые комнаты, площадки для занятий спортом, SPA-центр.

Отель Hard Rock на острове Тенерифе. Фото: скриншот

Также гостям предлагают живую музыку, вечерние развлекательные программы, услуги консьержа, оздоровительные процедуры, активные развлечения и т. д. Стоимость проживания за одну ночь в номере Делюкс Rock Royalty составляет 33 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, где могут отдохнуть украинцы, кроме Турции и Болгарии. На выбор туристов — немало курортов по системе обслуживания "все включено". Среди бюджетных направлений — Египет, Греция, Албания, Румыния и Черногория.

Также Новини.LIVE рассказывали, где могут отдохнуть украинские пенсионеры. Бархатный сезон стартует уже в конце августа 2026 года. Это лучший период для поездки на море, поскольку летняя жара спадает, а туристов становится меньше.