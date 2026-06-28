Рыбакам дадут больше свободы: что изменится с 1 июля 2026 года

Что изменится для рыбаков в Украине с 1 июля. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Летом в Украине сезон отдыха у водоемов набирает обороты. В этот период отменяется большинство сезонных ограничений для рыболовов, поэтому риск получить штраф снижается. Однако даже сейчас украинцы должны соблюдать действующие правила и установленные нормы по вылову водных биоресурсов.

О том, какой запрет будет отменен для рыболовов с 1 июля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Госрыбагентство.

Что изменится для рыболовов в Украине с 1 июля 2026 года

30 июня в Украине заканчивается сезонный запрет на лов раков. Такие ограничения ввели для того, чтобы обеспечить нормальное размножение популяции, вынашивание икры и прохождение первой линьки. Сроки действия запрета следующие:

с 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года — в Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах;

с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года — во всех остальных водоемах Украины.

Отдельные правила действуют в Закарпатье. Там обитает широкопалый рак, занесенный в Красную книгу Украины, поэтому его вылов запрещен в течение всего года.

Какие правила будут действовать после окончания запрета на лов раков

После окончания нерестового запрета, с июля, лов раков снова станет разрешенным, однако с соблюдением установленных норм. За сутки один человек может поймать:

до 30 раков на человека в обычных водоемах;

до 50 раков на человека, если вылов происходит на платных водоемах.

Ловить раков разрешается руками, с помощью раколовки ("хапки"), лески с приманкой, рогатки или расщепа. При этом на одного человека разрешается использовать не более пяти снастей.

Какие штрафы предусмотрены за незаконный вылов раков в Украине

Правилами запрещено ловить раков в темное время суток с использованием искусственного освещения — позднее чем через час после захода солнца и ранее чем за час до рассвета.

В Ивано-Франковском рыбоохранном патруле напоминают, что также необходимо соблюдать минимально допустимые размеры выловленных раков:

не менее 11 см — в Днепровских водохранилищах;

не менее 10 см — в других внутренних водоемах Украины.

Минимально допустимые для вылова размеры раков в Украине. Фото: Скриншот

Поэтому стоит знать, как правильно определить размер пойманного рака, чтобы случайно не нарушить правила.

Как определить размер пойманного рака. Фото: Скриншот

За нарушение правил вылова предусмотрена административная или, в отдельных случаях, уголовная ответственность. Кроме того, нарушитель обязан возместить ущерб, нанесенный рыбному хозяйству. Сумма компенсации составляет 3 332 гривны за каждого незаконно выловленного рака.

Ранее Новини.LIVE писали, что летом рыбалка остается одним из самых любимых видов отдыха украинцев. Но ловить рыбу бесплатно разрешено не на всех водоемах. Поэтому стоит знать, куда можно пойти с удочкой без денег в 2026 году.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 июля в Украине заканчиваются нерестовые ограничения, поэтому сезон рыбалки набирает обороты. В то же время рыбакам следует соблюдать установленные правила, ведь за их нарушение могут оштрафовать или даже конфисковать снасти и улов.