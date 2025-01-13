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Роскошный поезд-отель — как выглядят номера за 30 000 евро

13 января 2025 16:10
Елизавета Супивская - редактор
Поездка в поезде за 30 000 евро – что особенного в роскошных номерах (фото)
Поезд Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
Елизавета Супивская - редактор

Туристическая компания Belmond владеет одним из самых известных поездов в мире — Venice Simplon-Orient-Express. Это частный роскошный железнодорожный транспорт, который курсирует из Лондона в Венецию и другие европейские города. Стоимость люксового номера составляет 30 000 евро за одну ночь.

Об этом рассказало издание Business Insider.

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Что внутри роскошного поезда

Venice Simplon-Orient-Express называют путешествующим отелем. Он вмещает 108 гостей и обслуживает 44 маршрута в 17 городах, преимущественно Европы. Чтобы доехать из Венеции в Париж, нужно заплатить от 8 600 евро. Но это в несколько раз дешевле, чем ночевка в больших люксовых номерах Grand Suite.

По словам старшего вице-президента отдела поездов и круизов Belmond Гэри Франклина в интервью Business Insider, цены начинаются от 30 000 евро. Понятно, что спрос закрывают лишь состоятельные путешественники, которые хотят получить не только комфортную, но и роскошную поездку.

 

Поезд Venice Simplon-Orient-Express от компании Belmond
Поезд Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram

Внутри Venice Simplon-Orient-Express пассажиров встречают отделанные деревом вагончики с бело-коричневой и темно-синей мебелью. В поезде 54 номера, шесть из которых относятся к высшей категории Grand Suites. Что интересно, в помещениях уникальный дизайн, вдохновленный городами на железнодорожных маршрутах.

"Апартаменты в Венеции сочетают дизайн итальянского барокко и ренессанса. Венецианская мебель, старинные стеклянные светильники, сочетание шелка и тканых тканей придают комнате исторически итальянский колорит. Изголовье кровати содержит арки и острые края, что является намеком на ренессансные замки", — отметили специалисты издания.

  • Комната в поезде Venice Simplon-Orient-Express
    Внутреннее убранство поезда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
  • Комната в поезде Venice Simplon-Orient-Express
    Внутреннее убранство поезда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
  • Комната в поезде Venice Simplon-Orient-Express
    Внутреннее убранство поезда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
  • Комната в поезде Venice Simplon-Orient-Express
    Внутреннее убранство поезда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
  • Комната в поезде Venice Simplon-Orient-Express
    Внутреннее убранство поезда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
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А вот люкс в Будапеште отличается готическим и османским архитектурными стилями с изысканными вставками, вышитой мебелью с шелковыми узорами. Высокое изогнутое изголовье напоминает о соборах и мечетях Османской империи.

Каждая комната, независимо от стиля интерьера, содержит диван, шкаф, двуспальную кровать, обеденную зону и отдельную ванную комнату с мраморными стенами и полом с подогревом. Пассажиров круглосуточно угощают шампанским, а в местном ресторане — изысканными блюдами и деликатесами.

  • Ванная комната в поезде
    Ванная в поезде Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
  • Повар в поезде
    Повар поезда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
  • Ресторанный столик в поезде
    Столик в поезде Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
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Напомним, железнодорожный оператор предоставляет пассажирам немало льгот на поездки. Украинцы могут пользоваться услугами Укрзализныци бесплатно, если входят в определенный перечень категорий. А кому-то полагаются скидки на путешествия.

Также мы писали, что Укрзализныця создала специальный онлайн-резерв железнодорожных билетов для военнослужащих. Их можно забронировать с обычного смартфона, а раньше проездной документ был доступен исключительно по ссылке.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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