Поїздка в потягу за 30 000 євро – що особливого в розкішних номерах (фото)

Потяг Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram

Туристична компанія Belmond володіє одним із найвідоміших потягів у світі — Venice Simplon-Orient-Express. Це приватний розкішний залізничний транспорт, який курсує з Лондона до Венеції та інших європейських міст. Вартість люксового номера становить 30 000 євро за одну ніч.

Про це розповіло видання Business Insider.

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Venice Simplon-Orient-Express називають мандрівним готелем. Він вміщує 108 гостей та обслуговує 44 маршрути в 17 містах, переважно Європи. Аби доїхати з Венеції в Париж, потрібно заплатити від 8 600 євро. Але це в кілька разів дешевше, ніж ночівля у великих люксових номерах Grand Suite.

За словами старшого віце-президента відділу поїздів і круїзів Belmond Гері Франкліна в інтерв’ю Business Insider, ціни починаються від 30 000 євро. Зрозуміло, що попит закривають лише заможні мандрівники, які хочуть отримати не тільки комфортну, але й розкішну поїздку.

Потяг Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram

Всередині Venice Simplon-Orient-Express пасажирів зустрічають оздоблені деревом вагончики з біло-коричневими і темно-синіми меблями. Потяг має 54 номери, шість з яких належать до вищої категорії Grand Suites. Що цікаво, помешкання мають унікальний дизайн, натхненний містами на залізничних маршрутах.

"Апартаменти у Венеції поєднують дизайн італійського бароко та ренесансу. Венеціанські меблі, старовинні скляні світильники, поєднання шовку і тканих тканин надають кімнаті історично італійського колориту. Узголів’я ліжка містить арки та гострі краї, що є натяком на ренесансні замки", — зазначили фахівці видання.

Внутрішнє оздоблення потяга Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram

Внутрішнє оздоблення потяга Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram

Внутрішнє оздоблення потяга Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram

Внутрішнє оздоблення потяга Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram

Внутрішнє оздоблення потяга Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram 1 / 5

Натомість люкс у Будапешті вирізняється готичним і османським архітектурними стилями з вишуканими вставками, вишитими меблями з шовковими візерунками. Високе зігнуте узголів’я нагадує про собори та мечеті Османської імперії.

Кожна кімната, незалежно від стилю інтер’єру, містить диван, шафу, двоспальне ліжко, обідню зону та окрему ванну кімнату з мармуровими стінами і підлогою з підігрівом. Пасажирів цілодобово частують шампанським, а в місцевому ресторані — вишуканими стравами і делікатесами.

Ванна в поїзді Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram

Кухар потягу Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram

Столик у поїзді Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram 1 / 3

Нагадаємо, залізничний оператор надає пасажирам чимало пільг на поїздки. Українці можуть користуватися послугами Укрзалізниці безплатно, якщо входять у визначений перелік категорій. А хтось має знижки на подорожі.

Також ми писали, що Укрзалізниця створила спеціальний онлайн-резерв залізничних квитків для військовослужбовців. Їх можна забронювати зі звичайного смартфона, а раніше проїзний документ був доступний виключно за посиланням.