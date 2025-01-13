Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Розкішний поїзд-готель — який вигляд мають номери за 30 000 євро arrow

Розкішний поїзд-готель — який вигляд мають номери за 30 000 євро

13 січня 2025 16:10
Єлизавета Супівська - редактор
Поїздка в потягу за 30 000 євро – що особливого в розкішних номерах (фото)
Потяг Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
Єлизавета Супівська - редактор

Туристична компанія Belmond володіє одним із найвідоміших потягів у світі — Venice Simplon-Orient-Express. Це приватний розкішний залізничний транспорт, який курсує з Лондона до Венеції та інших європейських міст. Вартість люксового номера становить 30 000 євро за одну ніч.

Про це розповіло видання Business Insider.

Читайте також:

Що всередині розкішного поїзда

Venice Simplon-Orient-Express називають мандрівним готелем. Він вміщує 108 гостей та обслуговує 44 маршрути в 17 містах, переважно Європи. Аби доїхати з Венеції в Париж, потрібно заплатити від 8 600 євро. Але це в кілька разів дешевше, ніж ночівля у великих люксових номерах Grand Suite.

За словами старшого віце-президента відділу поїздів і круїзів Belmond Гері Франкліна в інтерв’ю Business Insider, ціни починаються від 30 000 євро. Зрозуміло, що попит закривають лише заможні мандрівники, які хочуть отримати не тільки комфортну, але й розкішну поїздку.

 

Поїзд Venice Simplon-Orient-Express від компанії Belmond
Потяг Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram

Всередині Venice Simplon-Orient-Express пасажирів зустрічають оздоблені деревом вагончики з біло-коричневими і темно-синіми меблями. Потяг має 54 номери, шість з яких належать до вищої категорії Grand Suites. Що цікаво, помешкання мають унікальний дизайн, натхненний містами на залізничних маршрутах.

"Апартаменти у Венеції поєднують дизайн італійського бароко та ренесансу. Венеціанські меблі, старовинні скляні світильники, поєднання шовку і тканих тканин надають кімнаті історично італійського колориту. Узголів’я ліжка містить арки та гострі краї, що є натяком на ренесансні замки", — зазначили фахівці видання.

  • Кімната в поїзді Venice Simplon-Orient-Express
    Внутрішнє оздоблення потяга Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
  • Кімната в поїзді Venice Simplon-Orient-Express
    Внутрішнє оздоблення потяга Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
  • Кімната в поїзді Venice Simplon-Orient-Express
    Внутрішнє оздоблення потяга Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
  • Кімната в поїзді Venice Simplon-Orient-Express
    Внутрішнє оздоблення потяга Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
  • Кімната в поїзді Venice Simplon-Orient-Express
    Внутрішнє оздоблення потяга Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
1 / 5

Натомість люкс у Будапешті вирізняється готичним і османським архітектурними стилями з вишуканими вставками, вишитими меблями з шовковими візерунками. Високе зігнуте узголів’я нагадує про собори та мечеті Османської імперії.

Кожна кімната, незалежно від стилю інтер’єру, містить диван, шафу, двоспальне ліжко, обідню зону та окрему ванну кімнату з мармуровими стінами і підлогою з підігрівом. Пасажирів цілодобово частують шампанським, а в місцевому ресторані — вишуканими стравами і делікатесами.

  • Ванна кімната в потягу
    Ванна в поїзді Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
  • Кухар в поїзді
    Кухар потягу Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
  • Ресторанний столик у потягу
    Столик у поїзді Venice Simplon-Orient-Express. Фото: vsoetrain/Instagram
1 / 3

Нагадаємо, залізничний оператор надає пасажирам чимало пільг на поїздки. Українці можуть користуватися послугами Укрзалізниці безплатно, якщо входять у визначений перелік категорій. А хтось має знижки на подорожі.

Також ми писали, що Укрзалізниця створила спеціальний онлайн-резерв залізничних квитків для військовослужбовців. Їх можна забронювати зі звичайного смартфона, а раніше проїзний документ був доступний виключно за посиланням.

подорож гроші ціни потяг пасажири

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво