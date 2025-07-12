Водили не "для души" — почему работа в такси была такой желанной в СССР

Таксист выглядывает из окна авто. Фото: Скриншот/YouTube

В Советском Союзе профессия водителя вообще не считалась престижной. Но таксисты — исключение. Их работа была особенной и больше напоминала частное предпринимательство, чем обычную советскую службу.

О том, почему в СССР водители стремились работать таксистами, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие преимущества имели таксисты

Таксист имел определенную свободу действий. Он сам искал пассажиров, выбирал маршрут и договаривался об условиях поездки. Во многих авто были специальные радиостанции, которые позволяли принимать заказы через диспетчера — подобно "скорой помощи".

Государство не слишком вмешивалось в ежедневную работу водителя. Главное — сдать установленную сумму выручки в конце смены. А вот кого и за сколько он вез — почти никто не проверял. Это создавало ощущение независимости, что было редким явлением в СССР.

Еще один плюс — доступ к престижному авто. Большинство таксистов работали на "Волгах" — удобных и мощных, как для того времени, машинах. Их регулярно обновляли. Через два года эксплуатации авто списывали, а водитель мог приобрести его по сниженной цене.

Как таксисты в СССР приумножали свой доход

Таксисты часто находили дополнительные способы заработка — иногда даже не совсем законные:

Продавали алкоголь ночью, когда магазины были закрыты. Подсаживали пассажиров, чтобы получить деньги с нескольких клиентов сразу. Не сбрасывали счетчик после предыдущего пассажира — и новый платил больше. Обслуживали "щедрых" пассажиров, которые готовы были платить вдвое больше за комфорт и скорость. Повышали цену — отказывались ехать по определенному адресу, а потом соглашались, но уже за большую плату.

Какие недостатки имела работа таксистом в СССР

Несмотря на все преимущества, такая работа подходила не всем. Она требовала не только умения водить, но и знаний, как "договориться" с механиками, работниками мойки, начальством — все хотели свою долю с заработка. Без неформальных связей и гибкости в работе долго продержаться удавалось не всем.

Поэтому профессия таксиста была особенной — и привлекательной, и сложной одновременно. Она давала шанс на лучший заработок и свободу, но требовала умения подстраиваться под систему, где правила часто существовали только на бумаге.

Ранее мы писали, что во времена Советского Союза наибольшим авторитетом пользовались рабочие специальности — в частности, слесари, токари и строители. Зато представители интеллектуального труда, например юристы, бухгалтеры, журналисты или программисты, имели скромные заработки и не считались престижными профессиями.

Также мы рассказывали, что почти 80% украинцев, которые сейчас ищут работу, заявляют о готовности работать за вознаграждение менее 20 тысяч гривен. В то же время половина из них ожидают получать такую сумму при частичной занятости.