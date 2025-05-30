Работа в Польше для подростков — какие есть варианты и нюансы

Работа в Польше для подростков — где могут заработать украинцы
Украинские подростки, которые по тем или иным причинам приехали в Польшу, в основном стремятся как можно быстрее трудоустроиться и получить финансовую независимость. Однако следует понимать, что в вопросе трудоустройства несовершеннолетних польское законодательство несколько отличается от украинского.
Где легально трудоустроиться подростку в Польше и что для этого нужно, рассказали на портале UAinKrakow.
Со скольки лет можно работать
В Польше берут на работу несовершеннолетних работников с 15 лет. Однако для этого лицо должно выполнить три обязательных условия:
- Окончить минимум 8 классов средней школы.
- Получить медицинскую справку о том, что эта работа не угрожает его здоровью.
- Предоставить официальное согласие на работу от своих родителей или опекунов.
Подростки, которым еще не исполнилось 15 лет и они еще не закончили 8 классов средней школы, также могут работать, однако исключительно с целью профессиональной подготовки, как обучение.
Кроме вышеперечисленного, несовершеннолетнему необходимо получить разрешение компетентного инспектора труда, подав соответствующее заявление и следующие документы:
- письменное согласие законного представителя или опекуна;
- заключение психолого-педагогической консультации об отсутствии противопоказаний;
- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний;
- заключение руководителя учебного заведения (только для детей, которые учатся).
Какая есть работа для несовершеннолетних в Польше
Подростки, в том числе украинцы, которые имеют желание быть финансово независимыми, могут попробовать себя в таких направлениях:
- заведения быстрого питания;
- раздача флаеров;
- сбор овощей и фруктов;
- выкладка товаров в магазинах;
- уход за домашними животными;
- ведение блогов, каналов, профилей в интернете;
- курьерские услуги;
- съемки в рекламе;
- тестирование компьютерных игр;
- фотография.
Стоит отметить, что в Польше запрещается привлекать несовершеннолетних к тяжелым работам. Исключением являются лишь случаи, когда подростку исполнилось 16 лет и такая работа необходима для его профессиональной подготовки.
Условия трудоустройства подростков
Несовершеннолетние в Польше могут работать по пяти типам договоров:
- Трудовой договор срочный (umowa o pracę na czas określony).
- Трудовой договор бессрочный или с испытательным сроком (na czas nieokreślony или okres próbny).
- Договор-поручение (umowa zlecenia).
- Договор подряда (umowa o dzieło).
- Агентский договор (umowa agencyjna).
Подросток до 14 лет может работать, например, по договору поручения или подряда, а с 15 лет — уже на основании трудового договора.
Кроме того, работодатели, которые трудоустраивают подростков, обязаны соблюдать следующие правила:
- максимальная рабочая смена для подростка — 6 часов в сутки до 16 лет и 8 часов в сутки с 16 лет;
- если подросток ежедневно работает более 4,5 часа, то имеет право на 30-минутный перерыв в пределах рабочего времени;
- несовершеннолетний не может работать в ночное время (с 22:00 до 6:00 утра, а подростки в возрасте до 15 лет с 20:00 до 6:00 утра);
- несовершеннолетние имеют право на не менее 48 часов непрерывного отдыха еженедельно, включая воскресенье;
- во время каникул подросток может работать 35 часов в неделю и 7 часов в день.
Если подросток работает у двух работодателей, то общее рабочее время делится пропорционально между обоими, но не увеличивается.
Несовершеннолетние работники в Польше имеют право и на отпуск. Срок его составляет 12 рабочих дней — через 6 дней с момента выхода на первую работу, или же 26 рабочих дней — после окончания рабочего года. Также подросток может уйти на срок до двух месяцев в отпуск без сохранения заработной платы.
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