Работа в Польше для подростков — какие есть варианты и нюансы

Девушка собирает клубнику. Фото: Freepik

Украинские подростки, которые по тем или иным причинам приехали в Польшу, в основном стремятся как можно быстрее трудоустроиться и получить финансовую независимость. Однако следует понимать, что в вопросе трудоустройства несовершеннолетних польское законодательство несколько отличается от украинского.

Где легально трудоустроиться подростку в Польше и что для этого нужно, рассказали на портале UAinKrakow.

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В Польше берут на работу несовершеннолетних работников с 15 лет. Однако для этого лицо должно выполнить три обязательных условия:

Окончить минимум 8 классов средней школы. Получить медицинскую справку о том, что эта работа не угрожает его здоровью. Предоставить официальное согласие на работу от своих родителей или опекунов.

Подростки, которым еще не исполнилось 15 лет и они еще не закончили 8 классов средней школы, также могут работать, однако исключительно с целью профессиональной подготовки, как обучение.

Кроме вышеперечисленного, несовершеннолетнему необходимо получить разрешение компетентного инспектора труда, подав соответствующее заявление и следующие документы:

письменное согласие законного представителя или опекуна;

заключение психолого-педагогической консультации об отсутствии противопоказаний;

медицинскую справку об отсутствии противопоказаний;

заключение руководителя учебного заведения (только для детей, которые учатся).

Какая есть работа для несовершеннолетних в Польше

Подростки, в том числе украинцы, которые имеют желание быть финансово независимыми, могут попробовать себя в таких направлениях:

заведения быстрого питания;

раздача флаеров;

сбор овощей и фруктов;

выкладка товаров в магазинах;

уход за домашними животными;

ведение блогов, каналов, профилей в интернете;

курьерские услуги;

съемки в рекламе;

тестирование компьютерных игр;

фотография.

Стоит отметить, что в Польше запрещается привлекать несовершеннолетних к тяжелым работам. Исключением являются лишь случаи, когда подростку исполнилось 16 лет и такая работа необходима для его профессиональной подготовки.

Условия трудоустройства подростков

Несовершеннолетние в Польше могут работать по пяти типам договоров:

Трудовой договор срочный (umowa o pracę na czas określony). Трудовой договор бессрочный или с испытательным сроком (na czas nieokreślony или okres próbny). Договор-поручение (umowa zlecenia). Договор подряда (umowa o dzieło). Агентский договор (umowa agencyjna).

Подросток до 14 лет может работать, например, по договору поручения или подряда, а с 15 лет — уже на основании трудового договора.

Кроме того, работодатели, которые трудоустраивают подростков, обязаны соблюдать следующие правила:

максимальная рабочая смена для подростка — 6 часов в сутки до 16 лет и 8 часов в сутки с 16 лет;

если подросток ежедневно работает более 4,5 часа, то имеет право на 30-минутный перерыв в пределах рабочего времени;

несовершеннолетний не может работать в ночное время (с 22:00 до 6:00 утра, а подростки в возрасте до 15 лет с 20:00 до 6:00 утра);

несовершеннолетние имеют право на не менее 48 часов непрерывного отдыха еженедельно, включая воскресенье;

во время каникул подросток может работать 35 часов в неделю и 7 часов в день.

Если подросток работает у двух работодателей, то общее рабочее время делится пропорционально между обоими, но не увеличивается.

Несовершеннолетние работники в Польше имеют право и на отпуск. Срок его составляет 12 рабочих дней — через 6 дней с момента выхода на первую работу, или же 26 рабочих дней — после окончания рабочего года. Также подросток может уйти на срок до двух месяцев в отпуск без сохранения заработной платы.

Ранее мы писали, что украинцев в Польше уже летом ждет много нововведений.

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