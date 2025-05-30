Робота в Польщі для підлітків — які є варіанти та нюанси

Робота в Польщі для неповнолітніх — де можуть заробити українці
Українські підлітки, які з тих чи інших причин приїхали до Польщі, здебільшого прагнуть якнайшвидше працевлаштуватися й отримати фінансову незалежність. Однак варто розуміти, що у питанні працевлаштування неповнолітніх польське законодавство дещо відрізняється від українського.
Де легально працевлаштуватися підлітку в Польщі та що для цього потрібно, розповіли на порталі UAinKrakow.
Зі скількох років можна працювати
У Польщі беруть на роботу неповнолітніх працівників з 15 років. Однак для цього особа має виконати три обов'язкових умови:
- Закінчити мінімум 8 класів середньої школи.
- Отримати медичну довідку про те, що ця робота не загрожує її здоров'ю.
- Надати офіційну згоду на роботу від своїх батьків чи опікунів.
Підлітки, яким ще не виповнилося 15 років та вони ще не закінчили 8 класів середньої школи, також можуть працювати, однак виключно з метою професійної підготовки, як навчання.
Крім вищеперерахованого, неповнолітньому необхідно отримати дозвіл компетентного інспектора праці, подавши відповідну заяву й такі документи:
- письмову згоду законного представника чи опікуна;
- висновок психолого-педагогічної консультації про відсутність протипоказань;
- медичну довідку про відсутність протипоказань;
- висновок керівника навчального закладу (лише для дітей, які навчаються).
Яка є робота для неповнолітніх у Польщі
Підлітки, в тому числі українці, які мають бажання бути фінансово незалежними, можуть спробувати себе у таких напрямках:
- заклади швидкого харчування;
- роздача флаєрів;
- збір овочів та фруктів;
- викладка товарів в магазинах;
- догляд за домашніми тваринами;
- ведення блогів, каналів, профілів в інтернеті;
- кур'єрські послуги;
- знімання в рекламі;
- тестування комп'ютерних ігор;
- фотографія.
Варто зазначити, що у Польщі забороняється залучати неповнолітніх до важких робіт. Виключенням є лише випадки, коли підлітку виповнилося 16 років і така робота необхідна для його професійної підготовки.
Умови працевлаштування підлітків
Неповнолітні у Польщі можуть працювати за п'ятьма типами договорів:
- Трудовий договір строковий (umowa o pracę na czas określony).
- Трудовий договір безстроковий або з випробувальним терміном (na czas nieokreślony або okres próbny).
- Договір-доручення (umowa zlecenia).
- Договір підряду (umowa o dzieło).
- Агентський договір (umowa agencyjna).
Підліток до 14 років може працювати, наприклад, за договором доручення чи підряду, а з 15 років — вже на підставі трудового договору.
Крім того, роботодавці, які працевлаштовують підлітків, зобов'язані дотримуватися таких правил:
- максимальна робоча зміна для підлітка — 6 годин на добу до 16 років та 8 годин на добу з 16 років;
- якщо підліток щоденно працює понад 4,5 години, то має право на 30-хвилинну перерву в межах робочого часу;
- неповнолітній не може працювати в нічний час (з 22:00 до 6:00 ранку, а підлітки віком до 15 років з 20:00 до 6:00 ранку);
- неповнолітні мають право на щонайменше 48 годин безперервного відпочинку щотижня, включно з неділею;
- під час канікул підліток може працювати 35 годин на тиждень і 7 годин на день.
Якщо підліток працює у двох роботодавців, то загальний робочий час ділиться пропорційно між обома, але не збільшується.
Неповнолітні працівники у Польщі мають право й на відпустку. Термін її становить 12 робочих днів — через 6 днів з моменту виходу на першу роботу, або ж 26 робочих днів — після закінчення робочого року. Також підліток може піти на термін до двох місяців у відпустку без збереження заробітної плати.
Раніше ми писали, що на українців у Польщі вже влітку чекає багато нововведень.
Також дізнавайтеся, де та на яких умовах можуть працевлаштуватися неповнолітні в Україні.
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