Робота в Польщі для підлітків — які є варіанти та нюанси

Дівчина збирає полуницю. Фото: Freepik

Українські підлітки, які з тих чи інших причин приїхали до Польщі, здебільшого прагнуть якнайшвидше працевлаштуватися й отримати фінансову незалежність. Однак варто розуміти, що у питанні працевлаштування неповнолітніх польське законодавство дещо відрізняється від українського.

Де легально працевлаштуватися підлітку в Польщі та що для цього потрібно, розповіли на порталі UAinKrakow.

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Зі скількох років можна працювати

У Польщі беруть на роботу неповнолітніх працівників з 15 років. Однак для цього особа має виконати три обов'язкових умови:

Закінчити мінімум 8 класів середньої школи. Отримати медичну довідку про те, що ця робота не загрожує її здоров'ю. Надати офіційну згоду на роботу від своїх батьків чи опікунів.

Підлітки, яким ще не виповнилося 15 років та вони ще не закінчили 8 класів середньої школи, також можуть працювати, однак виключно з метою професійної підготовки, як навчання.

Крім вищеперерахованого, неповнолітньому необхідно отримати дозвіл компетентного інспектора праці, подавши відповідну заяву й такі документи:

письмову згоду законного представника чи опікуна;

висновок психолого-педагогічної консультації про відсутність протипоказань;

медичну довідку про відсутність протипоказань;

висновок керівника навчального закладу (лише для дітей, які навчаються).

Яка є робота для неповнолітніх у Польщі

Підлітки, в тому числі українці, які мають бажання бути фінансово незалежними, можуть спробувати себе у таких напрямках:

заклади швидкого харчування;

роздача флаєрів;

збір овочів та фруктів;

викладка товарів в магазинах;

догляд за домашніми тваринами;

ведення блогів, каналів, профілів в інтернеті;

кур'єрські послуги;

знімання в рекламі;

тестування комп'ютерних ігор;

фотографія.

Варто зазначити, що у Польщі забороняється залучати неповнолітніх до важких робіт. Виключенням є лише випадки, коли підлітку виповнилося 16 років і така робота необхідна для його професійної підготовки.

Умови працевлаштування підлітків

Неповнолітні у Польщі можуть працювати за п'ятьма типами договорів:

Трудовий договір строковий (umowa o pracę na czas określony). Трудовий договір безстроковий або з випробувальним терміном (na czas nieokreślony або okres próbny). Договір-доручення (umowa zlecenia). Договір підряду (umowa o dzieło). Агентський договір (umowa agencyjna).

Підліток до 14 років може працювати, наприклад, за договором доручення чи підряду, а з 15 років — вже на підставі трудового договору.

Крім того, роботодавці, які працевлаштовують підлітків, зобов'язані дотримуватися таких правил:

максимальна робоча зміна для підлітка — 6 годин на добу до 16 років та 8 годин на добу з 16 років;

якщо підліток щоденно працює понад 4,5 години, то має право на 30-хвилинну перерву в межах робочого часу;

неповнолітній не може працювати в нічний час (з 22:00 до 6:00 ранку, а підлітки віком до 15 років з 20:00 до 6:00 ранку);

неповнолітні мають право на щонайменше 48 годин безперервного відпочинку щотижня, включно з неділею;

під час канікул підліток може працювати 35 годин на тиждень і 7 годин на день.

Якщо підліток працює у двох роботодавців, то загальний робочий час ділиться пропорційно між обома, але не збільшується.

Неповнолітні працівники у Польщі мають право й на відпустку. Термін її становить 12 робочих днів — через 6 днів з моменту виходу на першу роботу, або ж 26 робочих днів — після закінчення робочого року. Також підліток може піти на термін до двох місяців у відпустку без збереження заробітної плати.

Раніше ми писали, що на українців у Польщі вже влітку чекає багато нововведень.

Також дізнавайтеся, де та на яких умовах можуть працевлаштуватися неповнолітні в Україні.