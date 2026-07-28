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Главная Экономика Риски для жильцов новостроек: кто будет платить, если сорванный в коридоре кран затопит соседей

Риски для жильцов новостроек: кто будет платить, если сорванный в коридоре кран затопит соседей

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 19:15
Соседей затопило из-за сорванного крана в общем коридоре: кто должен возместить ущерб
Кто возместит ущерб из-за сломанного крана в коридоре. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владельцы квартир в новых домах часто уверены, что если авария произошла не в самой квартире, а в общем коридоре, ответственность должны нести ОСМД, управляющая компания или другая организация, обслуживающая дом. Но на практике всё может обернуться совсем иначе.

О том, в каких случаях владелец квартиры в новостройке может нести ответственность за аварийную ситуацию, произошедшую в помещениях общего пользования, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения специалистов YouTube-канала "Наказ — наследственное, семейное, военное право".

Когда за сорванный кран в коридоре должен отвечать владелец квартиры

Иногда затопление квартиры снизу может произойти из-за того, что сломался кран в техническом шкафу на этаже. Причем он находится не в вашей квартире, а в общем коридоре.

Казалось бы, отвечать должны ОСМД, ЖЭК или управляющая компания. Но на практике все может быть иначе — возместить ущерб могут потребовать именно от владельца квартиры.

Почему кран в коридоре — это ваша ответственность

Представим, что в новом многоэтажном доме затопило квартиру. Вода повредила ремонт, мебель и технику. После проверки выяснилось, что причина аварии — неисправный кран в техническом шкафу на этаже. Именно там проходят трубы и установлена запорная арматура для системы отопления или водоснабжения.

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Кто-то может подумать, что если проблема возникла в общем коридоре, то за это должен отвечать тот, кто обслуживает дом. Но здесь важно не только место, где установлен кран, но и то, к какой сети он принадлежит.

Для внутридомовых сетей существует четкое правило, согласно которому ответственность разграничивается по первому запорному крану на ответвлении к квартире. То есть:

  • всё, что находится до этого крана, — зона ответственности управляющего домом;
  • сам кран и всё оборудование после него — ответственность владельца квартиры.

Именно здесь и кроется главная проблема. В старых домах такие краны обычно расположены внутри квартир. Поэтому жильцы сразу понимают, за что они отвечают.

А вот в новостройках всё иначе. Там часто устанавливают специальные технические шкафы в коридорах. В них размещены коллекторы и отдельные краны для каждой квартиры.

Физически этот кран находится в общем помещении, но юридически он может считаться частью именно вашей квартиры. Поэтому, если он выходит из строя и из-за этого происходит затопление, претензии могут предъявить именно владельцу жилья.

Несет ли управляющий ответственность за такие аварии

Обязанности управляющей компании также определены законом. Она отвечает за содержание и ремонт сетей до границы распределения — то есть до первого запорного крана, ведущего непосредственно в квартиру.

Поэтому даже если кран находится в коридоре, это еще не означает, что он относится к зоне ответственности управляющего. Такие положения, как правило, прописываются в договорах между жильцами и управляющими компаниями.

Что делать, если владелец квартиры не виноват в затоплении

Кран в коридоре может выйти из строя не только по вине владельца, но и из-за производственного дефекта, ошибки застройщика или проблем с давлением в системе. В таком случае виновными могут быть другие стороны:

  • застройщик;
  • поставщик услуг;
  • производитель оборудования.

"Но есть одно но“. Вам придется это доказывать. Требуется экспертиза, которая установит причину аварии. И пока эта причина не установлена, ответственность по умолчанию лежит на вас как на владельце", — объясняют юристы.

Что следует сделать жильцам новостроек

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, владельцам квартир следует:

  • выяснить, какой именно кран отвечает за подачу воды или отопления в квартире;
  • проверить его состояние;
  • ознакомиться с договором с управляющей компанией;
  • хранить документы и квитанции на оборудование и ремонтные работы.

Ведь в современных домах зона ответственности владельца жилья может начинаться не у двери квартиры, а еще в техническом шкафу в коридоре. Поэтому лучше заранее знать, за что отвечаете именно вы.

Ранее Новини.LIVE писали, что расположение квартиры в многоэтажке может влиять на комфорт жильцов. Именно поэтому людям, которые планируют покупать или арендовать жилье над магазинами или другими коммерческими объектами, следует учитывать возможный лишний шум.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в многоэтажках часто возникают конфликты из-за дополнительных дверей в общем коридоре. Одни соседи устанавливают их для безопасности и удобства, а другие считают, что это мешает и нарушает их права.

авария недвижимость квартира многоэтажка
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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