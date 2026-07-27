Личный тамбур на этаже: что грозит соседу, захватившему часть коридора

Можно ли устанавливать дополнительные двери в коридоре дома. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Многие жильцы многоэтажных домов устанавливают дополнительные двери в общем коридоре, чтобы оборудовать там небольшой тамбур. Из-за этого часто возникают споры между жильцами. Одни считают, что это помогает лучше защитить квартиру и хранить вещи, а другие убеждены, что такие двери ограничивают доступ к общему имуществу и нарушают права соседей.

О том, можно ли устанавливать дополнительные двери в общих коридорах многоэтажного дома и какое наказание грозит за такие действия в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на положения закона "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме".

Можно ли устанавливать дополнительные двери в коридоре многоэтажного дома

Согласно украинскому законодательству самостоятельно устанавливать тамбурные двери нельзя. Коридоры, тамбуры и другие места общего пользования принадлежат всем владельцам квартир, поэтому распоряжаться ими единолично запрещено.

Если дверь установили без необходимых согласований, её могут обязать убрать, а владелец в некоторых случаях рискует получить административное наказание.

Считается ли тамбур частной территорией

Коридоры, лестничные клетки, тамбуры и другие общие помещения являются собственностью всех совладельцев дома. Поэтому ни один жилец не имеет права самовольно занимать часть общей площади, устанавливать перегородки или другие конструкции без согласия других совладельцев.

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Даже если тамбур находится прямо перед дверью квартиры, он все равно остается общей собственностью, а не личной территорией владельца жилья.

Почему дополнительные двери могут создавать проблемы

Основная причина, по которой ГСЧС, ОСМД и управляющие компании выступают против самовольных тамбурных дверей, — требования пожарной безопасности.

Строительные нормы предусматривают, что эвакуационные пути должны быть свободными, двери должны открываться в установленном направлении, а любые конструкции не должны препятствовать быстрому выходу людей во время пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Если установленные двери сужают проход или могут затруднить эвакуацию, контролирующие органы имеют право потребовать их демонтаж.

Требуется ли разрешение совладельцев дома на организацию тамбура на своём этаже

Любые изменения в помещениях общего пользования, в частности установка тамбурных дверей или перегородок, возможны только после согласования с совладельцами.

Если дом обслуживается ОСМД, такой вопрос обычно рассматривается на общем собрании. Именно совладельцы принимают решение об использовании общего имущества.

ОСМД может устанавливать правила пользования такими помещениями, но не может передавать их в пользование отдельным жильцам без соответствующего решения совладельцев.

Какая ответственность грозит за самовольную установку

Отдельной статьи, которая прямо предусматривает наказание именно за установку тамбурных дверей без разрешения, в украинском законодательстве нет.

Впрочем, такие действия могут расцениваться как нарушение правил пользования общим имуществом или требований пожарной безопасности. В такой ситуации ответственные органы могут:

требовать убрать незаконно установленные двери;

привлечь нарушителя к административной ответственности;

выдать предписание ГСЧС с требованием устранить нарушение и проверить его выполнение.

Размер штрафа зависит от того, какие именно нормы были нарушены. В некоторых случаях он может достигать нескольких тысяч гривен.

Что делать, если соседи установили дверь без разрешения

Если кто-то из жильцов самовольно отгородил часть коридора, следует действовать законным путем. Можно обратиться с письменным заявлением в ОСМД или управляющую компанию.

Если есть подозрение, что дверь нарушает правила пожарной безопасности, следует сообщить об этом в ГСЧС или в местное подразделение пожарного надзора. Если же проблему не удается решить мирным путем, совладельцы могут обратиться в суд и потребовать демонтажа незаконно установленной конструкции.

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