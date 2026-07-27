Особистий тамбур на поверсі: що загрожує сусіду, який захопив частину коридору

Чи можна встановлювати додаткові двері у коридорі будинку. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Багато мешканців багатоповерхівок встановлюють додаткові двері в спільному коридорі, щоб зробити невеликий тамбур. Через це часто виникають суперечки серед мешканців. Одні вважають, що це допомагає краще захистити квартиру та зберігати речі, а інші переконані, що такі двері обмежують доступ до спільного майна й порушують права сусідів.

Про те, чи можна встановлювати додаткові двері на загальних коридорах багатоповерхівки та яке покарання загрожує за такі дії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на положення закону "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

Чи можна встановлювати додаткові двері в коридорі багатоповерхівки

За українським законодавством самостійно встановлювати тамбурні двері не можна. Коридори, тамбури та інші місця загального користування належать усім власникам квартир, тому розпоряджатися ними одноосібно заборонено.

Якщо двері встановили без необхідних погоджень, їх можуть зобов'язати прибрати, а власник у деяких випадках ризикує отримати адміністративне покарання.

Чи вважається тамбур приватною територією

Коридори, сходові клітки, тамбури та інші загальні приміщення є власністю всіх співвласників будинку. Через це жоден мешканець не має права самовільно займати частину спільної площі, встановлювати перегородки чи інші конструкції без згоди інших співвласників.

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Навіть якщо тамбур знаходиться прямо перед дверима квартири, він усе одно залишається спільною власністю, а не особистою територією власника житла.

Чому додаткові двері можуть створювати проблеми

Основна причина, через яку ДСНС, ОСББ та керуючі компанії виступають проти самовільних тамбурних дверей, — вимоги пожежної безпеки.

Будівельні норми передбачають, що евакуаційні шляхи повинні бути вільними, двері мають відкриватися у встановленому напрямку, а будь-які конструкції не повинні заважати швидкому виходу людей під час пожежі чи іншої надзвичайної ситуації.

Якщо встановлені двері звужують прохід або можуть ускладнити евакуацію, контролюючі органи мають право вимагати їх демонтаж.

Чи потрібен дозвіл співвласників будинку на організацію тамбура у себе на поверсі

Будь-які зміни у приміщеннях спільного користування, зокрема встановлення тамбурних дверей або перегородок, можливі лише після погодження зі співвласниками.

Якщо будинок обслуговує ОСББ, таке питання зазвичай розглядається на загальних зборах. Саме співвласники ухвалюють рішення щодо використання спільного майна.

ОСББ може визначати правила користування такими приміщеннями, але не може передати їх у користування окремим мешканцям без відповідного рішення співвласників.

Яка відповідальність загрожує за самовільне встановлення

Окремої статті, яка прямо передбачає покарання саме за встановлення тамбурних дверей без дозволу, в українському законодавстві немає.

Втім, такі дії можуть розцінюватися як порушення правил користування спільним майном або вимог пожежної безпеки. У такій ситуації відповідальні органи можуть:

вимагати прибрати незаконно встановлені двері;

притягнути порушника до адміністративної відповідальності;

видати припис ДСНС із вимогою усунути порушення та перевірити його виконання.

Розмір штрафу залежить від того, які саме норми були порушені. У деяких випадках він може сягати кількох тисяч гривень.

Що робити, якщо сусіди встановили двері без дозволу

Якщо хтось із мешканців самовільно відгородив частину коридору, варто діяти законним шляхом. Можна звернутися із письмовою заявою до ОСББ або керуючої компанії.

Якщо є підозра, що двері порушують правила пожежної безпеки, варто повідомити про це ДСНС або місцевий підрозділ пожежного нагляду. Якщо ж проблему не вдається вирішити мирним способом, співвласники можуть звернутися до суду й вимагати демонтаж незаконно встановленої конструкції.

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