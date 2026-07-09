Паркан між сусідами: на яку огорожу можна поскаржитись та який штраф загрожує власнику у 2026 році

Який штраф можна отримати через паркан в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Багато власників приватних будинків хочуть захистити своє подвір’я від сторонніх поглядів і встановлюють високі суцільні паркани. Проте таке рішення може обернутися не лише конфліктом із сусідами, а й штрафом або навіть судовим рішенням про демонтаж огорожі.

Про те, чому українці можуть отримати штраф через паркан на своїй земельній ділянці та як цього уникнути, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Якої висоти може бути паркан між сусідами

В Україні діють Державні будівельні норми Б.2.2-12:2019, які визначають, якої висоти можуть бути паркани. Крім того, місцева влада може встановлювати додаткові вимоги. Наприклад, у деяких громадах між сусідніми ділянками дозволяють встановлювати лише прозорі або сітчасті огорожі.

За чинними правилами, між двома сусідніми земельними ділянками висота паркану не повинна перевищувати 2 метрів. Якщо ж огорожа виходить на вулицю або розташована з фасадного боку будинку, її максимальна висота може становити 2,5 метра.

Паркани висотою 3-4 метри дозволяється встановлювати лише на окремих спеціальних об’єктах, наприклад біля військових частин або промислових підприємств із підвищеними вимогами до безпеки. Для приватних домоволодінь таких винятків закон не передбачає.

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Чи можна узаконити занадто високий паркан

Деякі власники вважають, що навіть якщо паркан побудований із порушеннями, його можна буде узаконити вже після завершення робіт або відбутися невеликим штрафом. Насправді все не так просто.

Якщо огорожа не відповідає вимогам ДБН, узаконити її практично неможливо. Особливо це стосується високих суцільних парканів, які затіняють сусідню ділянку, заважають природному освітленню або погіршують циркуляцію повітря.

У разі, якщо сусіди вважатимуть, що їхні права порушені, вони можуть звернутися до суду. Якщо експертиза підтвердить, що паркан встановлено з порушенням норм, суд може зобов’язати власника зменшити його висоту або повністю демонтувати конструкцію.

Який штраф можна отримати через паркан в Україні

Окрім витрат на перебудову чи знесення огорожі, власник ризикує отримати адміністративний штраф. Такі порушення підпадають під статтю 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка стосується недотримання правил благоустрою. Розмір штрафу становить:

для громадян — від 340 до 1360 гривень;

для посадових осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб сума більша — від 850 до 1700 гривень.

Рішення про накладення штрафу ухвалюють адміністративні комісії при виконавчих органах місцевого самоврядування. Якщо порушення не усунути, штраф можуть накласти повторно.

Як уникнути неприємностей через паркан

Щоб уникнути проблем, перед початком будівництва варто звернутися до архітектурного підрозділу місцевої ради та уточнити, чи діють у громаді додаткові вимоги до огорож. Також важливо правильно визначити межі своєї земельної ділянки, щоб випадково не зайти на територію сусідів.

Фахівці також радять ще до початку робіт обговорити встановлення паркану із власниками сусідніх ділянок. Якщо є можливість, варто отримати їхню письмову згоду. Це допоможе уникнути конфліктів, судових спорів і додаткових витрат у майбутньому.

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