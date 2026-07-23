Особисте паркомісце у дворі: чи законно ставити бар'єри та які штрафи загрожують у 2026 році

Чи можна облаштувати власне паркомісце у дворі багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Знайти вільне місце під автомобіль у дворі багатоповерхівки — це справжній квест. Однак деякі сусіди вважають, що правила не для них. Тож біля багатьох будинків можна побачити знайому картину: хтось засипав місце щебенем або залив бетоном, встановив паркувальний бар'єр, стовпчики чи натягнув ланцюг і вважає, що тепер це його особисте паркомісце.

Про те, чи можуть українці облаштовувати "особисті" паркомісця у дворі багатоповерхівки та який штраф загрожує за такі дії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи можна організувати власне паркомісце у дворі багатоповерхівки

Якщо йдеться про прибудинкову територію або іншу землю, яка належить громаді, жоден мешканець не може самостійно "закріпити" за собою її частину.

Мало того, п. 15.15 Правил дорожнього руху (ПДР) забороняє встановлювати на проїжджій частині будь-які предмети, які можуть заважати руху чи паркуванню автомобілів. Також не можна самовільно змінювати організацію дорожнього руху (п. 8.12 ПДР).

Тому різні паркувальні бар'єри, так звані "жабки", стовпчики, ланцюги, бетонні блоки чи навіть автомобільні шини, встановлені без дозволу, можуть вважатися незаконними.

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Стаття 83 Земельного кодексу України визначає, що землі загального користування в населених пунктах належать територіальній громаді. Тож навіть якщо людина власним коштом облаштувала місце, це не дає їй права забороняти іншим там паркуватися.

Чи може встановлення обмежувача бути законним

Такі дії можуть бути законними, але лише якщо земля перебуває у приватній власності або законному користуванні, а сама конструкція встановлена відповідно до вимог законодавства і не перешкоджає дорожньому руху.

Яке покарання загрожує сусіду, який без дозволу облаштував особисте паркомісце у дворі

За порушення правил благоустрою передбачена відповідальність згідно зі ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу за такі дії становить:

для громадян — від 340 до 1 360 гривень;

для посадових осіб і підприємців — від 850 до 1 700 гривень.

Якщо ж сусід самовільно встановив бар'єр чи іншу перепону, не варто прибирати її власноруч. Краще звернутися до місцевої влади, муніципальної інспекції або комунального підприємства, яке відповідає за благоустрій. Якщо конструкцію встановили без законних підстав, її можуть демонтувати, а порушника — оштрафувати.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато людей ставлять навколо свого двору високі глухі паркани, щоб сховатися від чужих очей. Але така огорожа може стати причиною сварок із сусідами, а в окремих випадках призвести до штрафу або ж суд може зобов'язати прибрати паркан.

Також Новини.LIVE розповідали, що між сусідами часто виникають суперечки через дерева, які ростуть біля межі ділянок. Люди з'ясовують, кому належать плоди, чи можна обрізати гілки, що звисають за паркан, а також хто має право збирати фрукти, які впали.